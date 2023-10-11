Второй корпус школы № 12 построят в ЖК «Домодедово-парк» к сентябрю

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Сейчас на объекте ведется строительство стен, а также проведение коммуникаций. По словам руководителя проекта Сергея Эмиряна, работа идет в соответствии с графиком.

«Мы проложили до строительного городка дорогу, временные подъездные пути, потому как по основным школьники идут на занятия. Сейчас закрываем окна, чтобы продолжить работу по штукатурке внутри здания в холодное время года», - сказал он.

Школа будет рассчитана на 825 мест. В ней обустроят два спортивных и актовый зал, а также большую столовую.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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