Второй корпус образовательного центра «Успех» открыли в поселке Дрожжино

Здание образовательного учреждения отвечает всем требованиям. Кроме учебных классов, для ребят обустроили спортивный и актовый залы, есть собственный пищеблок со столовой, а также библиотека-медиатека.

В планах - запустить новые образовательные профили, например, откроются педагогический и предпринимательский классы, проекты «Умные каникулы», «Билет в будущее» и другие.

«Новый корпус - это не только современная архитектура и новые учебные пространства, но и символ вашего стремления к знаниям и будущему успеху. Я хотел бы выразить особую благодарность всем, кто принимал участие в этом проекте», - прокомментировал глава Ленинского округа Станислав Каторов.

Напомним, первый корпус центра, рассчитанный на 825 человек, открыли в поселке 1 сентября 2023 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что регион находится в лидерах по строительству и обновлению школ.

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