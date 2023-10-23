Второй корпус индустриального парка построили в Люберцах

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В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что застройщиком выступила компания «Орбита». Площадь второго склада превысила девять тысяч квадратных метров, а реализация проекта позволила создать в округе 47 рабочих мест.

В здании могут разместиться несколько пользователей, осуществляющих деятельность в торговой и складской сферах. Резиденты смогут установить боксы с отдельными входами и самостоятельной инженерной инфраструктурой.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».

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