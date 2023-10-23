Второй корпус индустриального парка построили в Люберцах
Второй корпус индустриально-складского парка «Агора Томилино» построили в Люберцах. Проект сопровождал Центр содействия строительству Московской области. Объем инвестиций составил 510 миллионов рублей.
В Министерстве жилищной политики Московской области сообщили, что застройщиком выступила компания «Орбита». Площадь второго склада превысила девять тысяч квадратных метров, а реализация проекта позволила создать в округе 47 рабочих мест.
В здании могут разместиться несколько пользователей, осуществляющих деятельность в торговой и складской сферах. Резиденты смогут установить боксы с отдельными входами и самостоятельной инженерной инфраструктурой.
Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Московская область вошла в тройку лидеров на Всероссийской премии «Экспортер года».
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