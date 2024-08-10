Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье в выходные

В субботу, 10 августа, на большей части территории Московской области прогнозируется второй класс пожарной опасности. По-прежнему сохраняется высокая опасность возгораний в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах. Там установился третий класс пожарной опасности. До первого класса понизили - в Звенигородском, Луховицком, Подольском, Талдомском лесничествах.

В воскресенье, 11 августа, общая тенденция сохранится - в Подмосковье ожидается второй класс пожарной опасности. При этом в Наро-Фоминском и Талдомском лесничествах - первый класс, в Волоколамском, Егорьевском, Истринском и Орехово-Зуевском лесничествах -третий.

В понедельник на большей части территории Московской области прогнозируется первый класс пожарной опасности, и лишь в Луховицком и Ступинском лесничествах - второй.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что пожароопасную обстановку в лесах Подмосковья возьмут на цифровой контроль.

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