Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 июня

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, первый класс пожарной опасности в эти дни будет в Клинском и Шатурском лесничествах. А в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится третий класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 22 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны небольшие дожди с грозами.

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