07 августа 2024, 09:45

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 9 августа

Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 6 августа. В ближайшие дни в регионе спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в Комлесхоза Подмосковья, с 7 по 9 августа на большей части территории региона установится второй класс пожарной опасности. При этом 7 августа в Виноградовском лесничестве, 8 августа в Бородинском и лесничестве «Русский лес» и 9 августа в Егорьевском, Луховицком, Подольском лесничествах ожидают первый класс.

Третий спрогнозировали 7 августа в Бородинском, Клинском, Наро-Фоминском и в лесничестве «Русский лес», 8 августа в Дмитровском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском и 9 августа в Дмитровском, Истринском, Клинском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском Орехово-Зуевском и Сергиево-Посадском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, местами пройдут дожди.

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Лесные пожары
07 августа 2024, 09:57
Соревнования и мастер-классы пройдут в Раменском ко Дню физкультурника
Раменский медиацентр
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День физкультурника отпраздную в Раменском 10 августа. На стадионах округа пройдут турниры и мастер-классы.

Главной площадкой праздника станет стадион «Красное Знамя». Там подготовят интересную программы с играми и звездными гостями.

«Помимо спортивных турниров и мастер-классов, на „Красном Знамени“ проведем автограф-сессию с директором футбольного клуба „Леон Сатурн“ Романом Широковым и российским легкоатлетом, олимпийским чемпионом, чемпионом мира и трехкратным чемпионом Европы, заслуженным мастером спорта России Юрием Борзаковским», - рассказал председатель комитета по спорту и молодежной политике администрации Раменского городского округа Александр Зайцев.

Также в этот день на озере Пионер пройдет чемпионат Московской области по кануполо и матч по русской лапте. Играть будут команды «Красавцы» из Подмосковья и «Омский Легион» из Омской области.

На стадионе «Авангард» в поселке Ильинский проведут турниры по мини-футболу и волейболу, а также соревнования по настольному теннису среди участников «Активного долголетия».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Раменское
07 августа 2024, 09:51
Две новые школы откроются в Люберцах в сентябре
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Новые школы откроются в жилых комплексах «Люберцы парк» и «Томилино парк». Они начнут работу со 2 сентября.

Глава городского округа Люберцы Владимир Волков проверил готовность двух школ к учебному году. К нему присоединился городской прокурор Дмитрий Девятко.

«Школа на 1170 мест в жилом комплексе „Люберцы парк“ ожидает получения разрешения на ввод. Сейчас на этом объекте завершаются работы по благоустройству территории и обустройству подходов», - рассказал Волков.

В новой школе оборудуют современные классы, спальни-игровые для группы продленного дня, пищеблок, спортивный и актовый зал на 500 мест, библиотеку и зону отдыха.

Вторая школа в жилом комплексе «Томилино парк» рассчитана на 900 мест. Накануне она получила разрешение на ввод в эксплуатацию. Там обустроили лаборантские и мастерские, пищеблок, столовую на 494 места, актовый зал, кабинеты психолога, логопеда и медблок. Во дворе построили зоны для спорта и отдыха, а также учебно-опытный участок, где ребята смогут выращивать цветы и овощи.

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Люберцы Школы
07 августа 2024, 09:44
Выставку об истории Коломенского завода открыли ко Дню железнодорожника
Коломенский завод
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Коломенский завод представил в павильоне Московской железной дороги экспозицию об истории предприятия. Открытие выставки приурочили ко Дню железнодорожника.

Посетители выставки смогут больше узнать об истории Коломенского завода. Например, здесь спроектировали локомотив, который сейчас украшает столичный стадион «РЖД Арена». А силуэт паровоза на эмблеме спортклуба «Локомотив» повторяет очертания другого заводского проекта - паровоза П-12. В первой половине XX века он водил экспрессы «Красная стрела», курсировавшие между Ленинградом и Москвой.

Отметим, что среди посетителей выставки было много детей. Гости активно интересовались техникой прошлого и историей железной дороги.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360»

Коломна Заводы
07 августа 2024, 09:15
Тротуар на улице Юрия Сергеева в Озерах построят к середине августа
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Строительство новой пешеходной дорожки стартовало на улице Юрия Сергеева в Озерах. Работы завершат к 12 августа.

С появлением тротуара жители больше не будут вынуждены нарушать правила дорожного движения, передвигаясь вдоль проезжей части. Протяженность дорожки составит 397 метров.

Подрядчики проведут земляные работы, уложат подушку из песка и основание дорожки из щебня, а после установят бордюры и закатают асфальт. Также проведут регулировку высоты колодцев, нанесут разметку и поставят дорожные знаки.

«Работы по строительству тротуара вдоль улицы Юрия Сергеева в Озерах планируется закончить в срок до 12 августа», - рассказал заместитель главы городского округа Коломна Роман Истомин.

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Коломна Строительство Дороги

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