Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 7 августа

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 5 августа на большей части территории области спрогнозировали первый класс пожарной опасности, однако в Бородинском, Дмитровском, Клинском, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» установится второй.

Во вторник, 6 августа, в Подмосковье также ожидают второй класс пожарной опасности, в Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах будет первый, а в Клинском - третий.

В среду, 7 августа, на территории Подмосковья установится второй класс пожарной опасности, в Волоколамском, Истринском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Сергиево-Посадском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» спрогнозировали первый, а в Бородинском, Клинском и Подольском - третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 23 градусов днем и опустится до 15 - ночью. Ожидается малооблачная погода, местами пройдут дожди.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».