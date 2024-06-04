04 июня 2024, 09:48

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 июня

Медиасток.рф
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Второй класс пожарной опасности установится на большей части территории Подмосковья до 6 июня. Местами риски увеличатся до четвертого класса.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 4 по 6 июня на большей части территории региона будет второй класс пожарной опасности. При этом первый установится 4 июня в Волоколамском, Звенигородском, Истринском и Наро-Фоминском лесничествах, 5 июня в Волоколамском и 6 июня в лесничестве «Русский лес». Третий ожидают 4 июня в Клинском, Сергиево-Посадском, Ступинском и Шатурском, 5 июня в Бородинском, Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» и 6 июня в Бородинском, Виноградовском, Луховицком, Московском учебно-опытном, Ногинском и Орехово-Зуевском.

Четвертый класс пожарной опасности спрогнозировали 4 июня в Дмитровском и 6 июня в Шатурском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 26 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди с грозами.

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Пожары Лесные пожары Погода
03 июня 2024, 23:52
Олег Губин вошел в тренерский состав команды «Химик» из Воскресенска
ХК «Химик»
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Самый возрастной игрок в истории ВХЛ Олег Губин присоединился к тренерскому штабу команды «Химик» из Воскресенска. Он забросил свою последнюю шайбу в возрасте 42 лет и теперь дебютирует в качестве тренера.

Олег Губин будет отвечать за нападение и развитие команды «Химик» под руководством Егора Башкатова. Кроме того, в тренерский штаб включены Павел Воробьев, Артем Караваев, Дмитрий Шамыгин и Алексей Маслов.

Губин начал свою профессиональную карьеру в 1999 году. За это время успел поиграть за различные команды, включая «Химик» и «Крылья Советов», а также выступал за «Северсталь», «Сибирь» и «Спартак». Вместе с «Сибирью» он выиграл бронзовую медаль чемпионата КХЛ в 2015 году. За свою карьеру Губин провел 374 матча, забросил 69 шайб и сделал 123 результативные передачи.

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Спортсмены Хоккей Воскресенск
03 июня 2024, 23:21
Театральный фестиваль «Мелиховская весна» прошел в Подмосковье
Телеканал «360»
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Министерство культуры и туризма Московской области традиционно готовит насыщенную программу к лету. Об одном из важных событий для целителей творчества писателя Антона Чехова рассказала генеральный директор ГАУК МО «Государстввенный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова „Мелихово“» Анастасия Журавлева в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Фестиваль «Мелиховская весна» прошел в 24 раз в городе Чехове с 17 по 26 мая. Это один из старейших театральных фестивалей в России и один из самых крупных в Подмосковье. Мероприятие посетили театры из Белоруссии, Казахстана Азербайджана и Алжира.

Открылся фестиваль спектаклем «Вишневый сад», а для удобства жителей и гостей Московской области были организованы автобусы до места проведения.

«Правительство Московской области финансирует этот фестиваль. Министерство культуры и туризма оказывает нам информационную и организационную поддержку. Благодаря такой крепкой помощи и поддержке наш фестиваль не только держит свой высокий организационный уровень, но и имеет возможность развиваться», - рассказала Анастасия Журавлева.

За несколько лет аудитория фестиваля выросла с одной тысячи до пяти тысяч участников. При этом зрители приходят на концерты целыми семьями. Мероприятия также привлекают будущих студентов театральных училищ. В этом году в программу вошло много произведений Александра Пушкина.

«Традиционно у нас очень широкая российская география. В этом году от Петрозаводска, Владикавказа до Орска, Москвы, Санкт-Петербурга», - добавила Журавлева.

В этом году на участие в фестивале пришло 120 заявок. При этом в программу вошли лишь 20 спектаклей. Отбором занимались эксперты, среди которых театральные критики и театроведы.

Значимым событием, которое открыло мероприятие, стал спектакль японского режиссера Мотои Миура, поставленный совместно с мелиховским театром «Чеховская студия».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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Министерство культуры и туризма Московской области традиционно готовит насыщенную программу к лету. Об одном из важных событий для целителей творчества писателя Антона Чехова рассказала генеральный директор ГАУК МО «Государстввенный литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова „Мелихово“» Анастасия Журавлева в интервью Юлии Минаковской на 360.ru.

Чехов Спектакль Фестивали
03 июня 2024, 22:35
Итоги акции «Судебные приставы — детям» подвели в Подмосковье
Пресс-служба ГУФССП России по Московской области
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Более 105 миллионов рублей алиментов взыскали сотрудники областного ведомства в рамках проведения всероссийской акции «Судебные приставы — детям». В дни акции судебные приставы устраивали рейдовые мероприятия.

Проверки проходили совместно с сотрудниками ГИБДД на дорогах Московской области. Так, специалисты выявляли должников по алиментам среди водителей. Судебные приставы, помимо принудительного исполнения, также помогают должникам встать на ноги, направляя их в Центр занятости для поиска работы.

Судебные приставы Подмосковья проверяли бухгалтерию организаций, где работают должники-неплательщики алиментов, чтобы убедиться в своевременности и полноте удержаний. Кроме того, сотрудники посетили детские учреждения, закупили нужное оборудование, устроили детские праздники и сделали подарки.

Главное управление ФССП России по Московской области насчитывает свыше 27 тысяч исполнительных производства по взысканию алиментов. За пять месяцев 2024 года доля исполнительных производств, где были взысканы алименты, составила 90,4%.

«Благодаря мерам принудительного исполнения судебными приставам всего с начала года взыскано алиментов на сумму свыше 1 млрд 154 млн рублей», - подчеркнул главный судебный пристав Московской области Андрей Тагаев.

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Дети
03 июня 2024, 21:25
Экскурсию по троллейбусному парку для детей провели в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Дети участников специальной военной операции познакомились с работой троллейбусного парка в Химках. Ребятам провели экскурсию и прокатили на одном из троллейбусов.

Сотрудники депо показали гостям, как устроен моечный комплекс и где ремонтируют транспорт во время поломок. Ребятам дали возможность попробовать себя в роли маляров и самим расписать красками троллейбус. Сотрудник Госавтоинспекции напомнил детям о правилах дорожного движения.

«Мы регулярно проводим экскурсии по нашему парку для химчан. Чаще всего к нам приходят дети и молодежь - это ребята из детских садов, школьники и выпускники колледжей. Рассказываем о нашей деятельности и наглядно показываем, как у нас все работает», - рассказал муниципальный депутат Александр Васильев.

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Дети Химки Экскурсии

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