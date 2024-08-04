Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 6 августа

Администрация и коллектив больницы в Мытищах поздравили нейрохирурга Сергея Сергеева с днем рождения. Он работает в подразделении городского округа с 2017 года.

Сергей Сергеев родился в Тамбовской области, окончил обучение в Саратовской военно-медицинской академии, затем продолжил служить в Вооруженных силах России.

«Я офицер запаса, доктор при погонах. После того как нашу часть расформировали, вернулся в свой родной город Тамбов. Там прошел интернатуру по общей хирургии, а позже - ординатуру по нейрохирургии в Саратовском медицинском университете имени Разумовского. Нейрохирургия - очень важное и интересное направление. Операция проводится очень деликатно на маленьком участке: нужны аккуратность, внимательность и четкость движений. По сути, это ювелирная работа», - поделился нейрохирург Сергей Сергеев.

Сергей Сергеев возглавил нейрохирургическое отделение Мытищинской больницы. Он ведет здоровый образ жизни: занимается спортом и принимает участие в общебольничных турнирах. Также врач увлекается историей - в его библиотеке множество книг о развитии России и мира.

Коллектив больницы в Мытищах поздравил нейрохирурга с днем рождения. Благодарность врачу выразили и пациенты. Они пожелали молодому врачу, чтобы на пути встречались только преданные профессии люди, а также развития, творчества, здоровья и семейного благополучия.

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