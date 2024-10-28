28 октября 2024, 09:29

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 30 октября

Unsplash
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Ни одного возгорания не выявили в подмосковных лесах 27 октября. В ближайшие дни в регионе установится второй клас пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, с 28 по 30 октября в регионе установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Волоколамском, Егорьевском, Звенигородском, Истринском, Наро-Фоминском, Ногинском, Орехово-Зуевском и Шатурском лесничествах спрогнозировали первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до девяти градусов днем и опустится до четырех ночью. Ожидается пасмурная погода с прояснениями, а также дожди.

Лесные пожары
28 октября 2024, 01:35
Ученики школы № 9 в Мытищах собрали 25 коробок гуманитарной помощи
пресс-служба администрации городского округа Мытищи
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В городском округе Мытищи ученики школы № 9 вместе с родителями собрали 25 коробок гуманитарного груза. Вещи направили в волонтерскую организацию «ZдесьVсеСВОи Мытищи».

Школьники и их родители собрали для очередной партии гуманитарной помощи все необходимое: маскировочные сети, теплую одежду, белье, паракордовые браслеты и сухофрукты. Помимо этого, вложили в посылку рисунки от младшеклассников и письма с пожеланиями и поддержкой для бойцов специальной военной операции.

«Дети с первого по одиннадцатый класс с большим энтузиазмом погружаются в работу, осознавая, как важна поддержка, даже если она не очень большая. Ребята из младших классов делают рисунки, а те, кто постарше, мастерят сети, которые они научились плести благодаря взаимодействию с волонтёрскими организациями из разных городов, и собирают коробки», - рассказала советник директора по воспитательной работе школы № 9 и руководитель юнармейского отряда «Аврора» Жанна Сергушкина, Помимо сбора гуманитарной помощи, участники акции собрали также макулатуру, а все денежные средства направили в помощь бойцам специальной военной операции и жителям пострадавших приграничных территорий страны.

Принять участие в гуманитарной помощи могут все желающие. Для этого необходимо обратиться в волонтерские организации и пункты приема, которые расположены в разных точках городского округа Мытищи.

Пункты в молодежном центре «Импульс» на Силикатной улице и во дворце культуры «Яуза» работают ежедневно с 09:00 до 21:00.

Обратиться можно и в отделение партии «Единая Россия» на улице Мира, дом № 37, которое открыто с 09:00 до 17:00 часов. Пункт сбора помощи есть также на территории ледового дворца «Арена Мытищи» по адресу: улица Мира, дом № 9.

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Мытищи Военные Школьники «Единая Россия»
27 октября 2024, 22:50
Диспансеризация родителей в детских садах стартовала в Лобне
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В городском округе Лобня началась диспансеризация родителей воспитанников детских садов. Они могут пройти обследование утром или вечером, когда приводят или забирают детей из сада.

Принимать посетителей докторам помогают волонтеры из медицинского класса девятой школы. К участию в диспансеризации их подготовили на специальном уроке.

«Явно каких-то профильных знаний, которыми обладают сотрудники, у меня нет. Я все-таки школьник, но измерить рост, вес, давление - это само собой разумеющееся», - поделися ученик медицинского класса школы № 9 Никита Козин.

Родители после осмотра получают ленточки. С помощью них дети украшают дерево здоровья, в каждой группе оно свое. По итогам акции выберут самое пушистое.

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На протяжении нескольких дней воспитатели детского сада «Чайка» в Лобне рассказывали детям о том, как важно следить за своим здоровьем. Они также предлагали воспитанникам пригласить своих пап и мам на медицинское обследование.

«Здорово было, если бы каждый год проходила бы такая акция. Потому что для работающих родителей это очень удобно», - поделилась мама одного из детей Мария Веселова.

Родителям предлагают сдать общий и биохимический анализ крови, пройти электрокардиографию, получить консультацию эндокринолога, невролога, окулиста, гинеколога и терапевта. В случае, если врачи выявляют какие-либо отклонения от нормы, они выдают направление на дополнительное обследование.

«Этот проект действительно проходит впервые на территории городского округа Лобня и, возможно, даже впервые в Московской области. Проект направлен на то, чтобы выявить на ранних стадиях хроническое неинфекционные заболевания, улучшить качество жизни трудоспособного населения, а самое главное, мы хотим, чтобы данным проектом мы провели и обследование родителей, и позволили детям правильно понимать то, насколько важно заботиться о своем здоровье в будущем», - сказала исполняющая обязанности заместителя главврача Лобненской центральной городской больницы по амбулаторно-поликлинической работе Алена Павлова.

Лобня Детские сады Диспансеризация
27 октября 2024, 22:34
Детская библиотека в Чехове отметила 75-летний юбилей
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Детской библиотеке в Чехове исполнилось 75 лет. Поздравить сотрудников учреждения пришли читатели и представители администрации округа.

Детская библиотека участвует как в муниципальных, так и в региональных и даже в международных конкурсах. Однако главная награда для нее - любовь маленьких посетителей к книгам и чтению.

«В нашей детской библиотеке более четырех с половиной тысяч читателей. И радостно то, что маленькие читатели вырастают и приводят уже своих детей и мы рады видеть их снова в нашей библиотеке», - рассказала заведующая Детской библиотекой Юлия Ефремкина.

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В городском округе Чехов на празднование юбилея Детской библиотеки собрались читатели и сотрудники администрации округа.

«Юбилей сегодня отмечает весь городской округ Чехов. Когда вы празднуете день рождения, это день рождения, который объединяет нашу семью - родителей, друзей, близких, знакомых. День рождения, который празднует сегодня библиотека - это все читатели», - сказала начальник управления развитием отраслей социальной сферы администрации городского округа Чехов Ольга Щукина.

Бывшего руководителя библиотеки Татьяну Фатееву тоже пригласили на торжество. Она с теплотой вспомнила годы работы и рассказала о них юным читателям.

«Я десять лет отработала в школе учителем русского языка и литературы. И так сложилось, что я стала заведующей детской библиотекой в городе Чехове. У нас был и детский театр, и мероприятия, и встречи с интересными людьми», - поделилась Татьяна Фатеева.

Для гостей мероприятия читатели библиотеки подготовили творческие номера.

Книги Чехов
27 октября 2024, 21:03
Администрация Чехова встретилась с жителями села Троицкое
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Село Троицкое вместе со специалистами администрации посетил глава городского округа Чехов Михаил Собакин. Они встретились с жителями и ответили на вопросы по благоустройству, строительству дорог и движению общественного транспорта.

Выездная администрация с участием главы городского округа Чехов Михаила Собакина и его коллег прошла в селе Троицкое. На мероприятии обсудили темы запуска дополнительного маршрута общественного транспорта, установки детских игровых площадок и обновления уличного освещения.

Многодетная мама Татьяна Кордикова из деревни Сидориха обратилась к руководителю муниципалитета с вопросом о круглогодичном маршруте автобуса от Троицкой школы до деревни.

«Чеховская администрация идет нам на встречу, это не первый мой визит. Я в прошлые года поднимала вопрос обустройства нашей деревни - сделать подъездные пути к участкам многодетных семей, нам сделали прекрасную дорогу, в этом году нам сделали детскую площадку - тоже за это спасибо огромное. То есть администрация слышит», - отметила она.

Староста деревни Сидориха Любовь Ковальчук подняла тему строительства дорог.

«Пришла с вопросом дорог. У нас два участка многодетным семьям, выделены земли. Первый участок у нас, слава Богу, дороги сделали, второй участок у нас вообще без дорог», - поделилась она.

Представители администрации незамедлительно ответили старосте.

«Ко мне на выездной администрации обратилась староста деревни Сидорихи. Попросила оказать содействие в срочном ремонте автомобильных дорог. Заявки принты в работу, в ближайшее время мы все исправим», - сказал заместитель главы городского округа Чехов Алексей Родин.

Выездная встреча длилась почти два часа. Все вопросы приняли во внимание: их оформили в протокол, по каждому заявителям дадут ответы.

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Чехов

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