01 октября 2024, 10:57

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 октября

Комитет лесного хозяйства Московской области
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Один лесной пожар потушили в Подмосковье 29 сентября. Он произошел недалеко от деревни Алферово под Егорьевском. Огонь ликвидировали 66 специалистов. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 1 октября на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй, а в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском - третий.

Второй класс также спрогнозировали в регионе 2 и 3 октября. Третий ожидают в эти дни в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 19 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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Лесные пожары
01 октября 2024, 09:47
«Особое призвание и ответственность». Губернатор Воробьев поздравил Росгвардию с годовщиной
Пресс-служба губернатора Московской области
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Подмосковное управление Рогвардии отметило восьмую годовщину со дня образования. С профессиональных праздников служащих поздравил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Глава региона отметил, что профессионализм, мужество и умение работать в команде помогают росгвардейцам эффективно охранять общественный порядок, в том числе в ходе важных событий.

«Защита государства и его граждан - это особое призвание, большая честь и высокая ответственность, с которой вы успешно справляетесь на протяжении многих лет», - отметил губернатор.

Он поблагодарил служащих за самоотдачу и особенно отметил работу тех, кто сейчас выполняет боевые задачи в зоне СВО. Ветеранам Росгвардии Воробьев пожелал здоровья, благополучия и крепости духа.

«Пусть рядом с вами всегда будут надежные товарищи, а дома ждут родные и любящие люди!» - сказал он.

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Андрей Воробьев Росгвардия
30 сентября 2024, 22:56
Коммунальные службы в Химках провели масштабную уборку подъездов
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Перед началом нового осенне-зимнего периода в подъездах многоквартирных домов Химок провели генеральную уборку. Коммунальщики привели в порядок все входные группы округа.

Сотрудники управляющей компании помыли окна, лестницы, батареи, подоконники, почтовые ящики и светильники. Помимо этого специалисты убрали на участках возле подъездов. Порядок входной группы дома № 4 на улице Кудрявцева навели на минувших выходных.

«Уборка проходит ежедневно: протирают пыль, моют окна, лифты. Все проходит качественно и вовремя, нареканий нет», - поделился председатель совета дома № 4 по улице Кудрявцева Александр Черепейнников.

Отметим, что до наступления холодов в Химках планируют завершить ремонт кровель и межпанельных швов.

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Химки Отопление Субботник
30 сентября 2024, 22:56
Производитель тентовых покрытий из Химок получит субсидию на развитие бизнеса
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Компания по производству тентовых покрытий в Химках ежемесячно изготавливает до 15 тысяч квадратных метров изделий. Навесы для беседок, самосвалов и специализированные шторы производят из водонепроницаемой и огнеупорной ткани.

Впервые за швейную машинку владелец малого бизнеса сел четыре года назад, когда не нашел хороший брезентовый материал для беседки на даче.

«Сначала начинал работать на квартире, затем снял помещение побольше. Когда нарастил обороты - появилась целая производственная компания», - поделился воспоминаниями генеральный директор предприятия Юрий Никифоров.

Руководитель предприятия планирует увеличить производство с помощью региональных субсидий.

«У предпринимателя уже есть идеи для дальнейшего развития производства. Сейчас продукция пользуется спросом по всей России», - отметил муниципальный депутат Алексей Федоров.

Сотрудники муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» предложили генеральному директору производства подать документы на получение субсидий для расширения ассортимента продукции.

«Очень надеемся, что данная компания сможет изготавливать продукцию в еще больших масштабах. Для всех нас сотрудничество взаимовыгодно. Потому что увеличение производства - это полноценное импортозамещение, снижение цены для заказчиков, новые рабочие места и налоговые отчисления в бюджет нашего городского округа», - сказал временно исполняющий обязанности руководителя муниципального козенного учреждения «Малый бизнес Химки» Рамиль Джаннатов.

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Химки Рабочие места Бизнес Импортозамещение
30 сентября 2024, 22:56
Педагоги в Одинцове начали подготовку учеников к олимпиадам и конкурсам
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Первое в этом учебном году занятие, направленное на подготовку к олимпиадам и конкурсам прошло 28 сентября в Одинцовском округе. На базе школы «КвантУм» педагоги из Одинцова провели семинар «Магия математики».

В семинаре смогли поучаствовать ученики 11 образовательных учреждений. Практические занятия провели учителя математики школ «КвантУм», «Горки-Х» и «Багратион».

Ребятам удалось не только решить задачи и попробовать себя в мини-олимпиаде, но и освоить темы «Логика: кто есть кто», «Удивительные дроби», «Хитрости симметрий», познакомиться с творческим наследием Якова Перельмана, а также узнать о роли Льва Толстова в обучении детей математике.

Для учителей Подмосковья организовали круглый стол «Обобщение педагогического опыта: образовательный семинар как одна из форм подготовки обучающихся к олимпиадам по математике». Педагогам удалось поделиться собственным опытом работы в этом направлении и посетить занятия.

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Одинцово Школы Образование

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