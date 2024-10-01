Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 октября

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 1 октября на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности. При этом в Виноградовском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают второй, а в Егорьевском, Луховицком, Орехово-Зуевском и Шатурском - третий.

Второй класс также спрогнозировали в регионе 2 и 3 октября. Третий ожидают в эти дни в Виноградовском, Егорьевском, Луховицком, Ногинском, Орехово-Зуевском, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес».

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 19 градусов днем и опустится до восьми ночью. Ожидается малооблачная погода, без осадков.

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