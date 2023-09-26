Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 28 сентября

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Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, пожар вблизи деревни Бормусово тушили восемь человек. Его ликвидировали в день обнаружения. В ближайшие дни - с 26 по 28 сентября - на большей части территории региона ожидают первый и второй классы пожарной опасности.

В некоторых лесничествах риски увеличатся до третьего и четвертого классов. Среди них - Бородинское, Волоколамское, Сергиево-Посадское, Дмитровское, Звенигородское, Истринское, Наро-Фоминское, Ногинское, Подольское и «Русский лес».

Сегодня температура в Подмосковье поднимется до 17 градусов. Ожидается переменная облачность, без осадков.

Ранее губернатор Андрей Воробьев назвал ключевые задачи Подмосковья в ближайшее время. Это обеспечение безопасности, развитие экономики и решение всех проблем обманутых дольщиков.

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