Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 24 июля

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 22 июля на большей части территории области установится второй класс пожарной опасности. При этом в Бородинском, Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском, Московском учебно-опытном, Наро-Фоминском, Ногинском, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах спрогнозировали первый, а в Егорьевском - Четвертый.

Во вторник, 23 июля, в регионе ожидают первый класс пожарной опасности. Второй спрогнозировали в Дмитровском, Звенигородском, Клинском, Московском учебно-опытном, Сергиево-Посадском и Талдомском лесничествах.

В среду, 24 июля, на большей части территории области будет второй класс пожарной опасности, а в Звенигородском и Клинском лесничествах - третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 25 градусов днем и опустится до 15 - ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями, возможны дожди.

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