Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 июня

Воскресенский колледж стал площадкой для проведения межрегионального этапа чемпионата «Профессионалы». Участники соревновались по направлению «Укладка напольных покрытий».

На чемпионате профессионального мастерства выступали представители пяти регионов страны - Татарстана, Краснодарского края, Новосибирска, Москвы и Подмосковья. Торжественное открытие состоялось в присутствии почетных гостей и руководства колледжа.

«Готовились мы как следует, от всей души. Надеемся, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения», - сказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Чемпионат «Профессионалы» проходит по всей стране с 17 по 22 июня. Одна из его главных целей - выявить лучшие практики подготовки рабочих кадров и обменяться опытом. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился с конкурсной площадкой и пообщался с экспертами, которым предстоит оценивать работу участников.

«Профессионалы ценятся, профессионалы нужны. Те ребята, которые будут здесь выступать, - это профессионалы своих пяти регионов. Я уверен, что они будут востребованы», - отметил он.

Чтобы ровно положить паркет, ламинат или ковер, нужно не только знать технологию укладки, но и владеть инструментом, правильно рассчитывать объем заливки, учитывать неровности или изгибы и, конечно же, не забывать про безопасность. Подобные чемпионаты способствуют развитию навыков участников и повышают престиж рабочих специальностей.

«Правильно подрезать, уложить на клей напольное покрытие - все это ребята умеют. Они тренировались от года до двух лет, чтобы приобрести эту квалификацию», - отметил международный эксперт чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Николай Якубчик.

Честь Воскресенского колледжа отстаивают два студента - Владимир Маликов и Артем Данилов. Ребята завоевали первое и второе места на отборочном этапе по Московской области. Напомним, в прошлом году на чемпионате профессионального мастерства почетное третье место завоевала Мария Кузнецова. В этот раз она работает волонтером и помогает в организации состязаний в родном колледже.

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На чемпионате профессионального мастерства выступали представители пяти регионов страны - Татарстана, Краснодарского края, Новосибирска, Москвы и Подмосковья. Торжественное открытие состоялось в присутствие почетных гостей и руководства колледжа.

«Готовились мы как следует, от всей души. Надеемся, что соревнования пройдут в доброжелательной обстановке взаимопонимания и взаимоуважения\", - сказала директор Воскресенского колледжа Алла Лунина.

Чемпионат «Профессионалы» проходит по всей стране с 17 по 22 июня. Одна из его главных целей – выявить лучшие практики подготовки рабочих кадров и обменяться опытом. Глава городского округа Воскресенск Алексей Малкин познакомился с конкурсной площадкой и пообщался с экспертами, которым предстоит оценивать работу участников.

«Профессионалы ценятся, профессионалы нужны. Те ребята, которые будут здесь выступать, – это профессионалы своих пяти регионов. Я уверен, что они будут востребованы», - отметил он.

Чтобы ровно положить паркет, ламинат или ковер, нужно не только знать технологию укладки, но и владеть инструментом, правильно рассчитывать объем заливки, учитывать неровности или изгибы и, конечно же, не забывать про безопасность. Подобные чемпионаты способствуют развитию навыков участников и повышают престиж рабочих специальностей.

«Правильно подрезать, правильно уложить на клей напольное покрытие – все это ребята умеют. Они тренировались от года до двух лет, чтобы приобрести эту квалификацию», - отметил международный эксперт чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» Николай Якубчик.

Честь Воскресенского колледжа отстаивают два студента - Владимир Маликов и Артем Данилов. Ребята завоевали первое и второе места на отборочном этапе по Московской области. Напомним, в прошлом году на чемпионате профессионального мастерства почетное третье место завоевала Мария Кузнецова. В этот раз она работает волонтером и помогает в организации состязаний в родном колледже.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».