20 августа 2024, 10:18

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 22 августа

Медиасток.рф
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Ни одного возгорания не выявили в лесах Подмосковья 19 августа. В ближайшие дни в регионе установится второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 20 августа на большей части территории области установится первый класс пожарной опасности, при этом второй спрогнозировали в Егорьевском лесничестве, третий - в Луховицком, Подольском, Ступинском, а также в лесничестве «Русский лес».

В среду, 21 августа, в Подмосковье ожидают второй класс пожарной опасности, за исключением Луховицкого, Подольского, Ступинского лесничеств, а также в лесничестве «Русский лес», где будет третий.

Второй класс опасности также установится на большей части территории региона 22 августа, при этом в Егорьевском, Луховицком, Подольском, Ступинском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» ожидают третий.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 14 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные ливни.

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Лесные пожары
20 августа 2024, 10:48
Подмосковная дзюдоистка выиграла бронзу на всероссийских соревнованиях
Центр спортивной подготовки по олимпийским видам спорта
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Спортсменка из Ногинска Анастасия Мороз выиграла бронзу на  всероссийских соревнованиях по дзюдо среди юниорок до 23 лет. Турнир прошел с 17 по 19 августа в Санкт-Петербурге.

Как рассказали в подмосковном Минспорте, Анастасия Мороз разделила третью ступень пьедестала с Дианой Гагошидзе-Филькиной из Санкт-Петербурга. На втором месте оказалась Анастасия Гайдук из Красноярского края, а на первом - Лилия Нугаева.

Соревнования состоялись в Санк-Петербурге, в них участвовали более 40 человек.

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Спортсмены
20 августа 2024, 10:44
Аллея звезд спорта появится в центральном парке Люберец
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Фотографии представителей 38 видов спорта разместят в центральном парке Люберец. Там появится аллея выдающихся спортсменов городского округа.

Стенды на аллее звезд спорта в парке Люберец будут регулярно обновлять. На каждой фотографии разместят QR-код. Перейдя по нему, можно записаться в соответствующую секцию или задать вопросы представителям спортивных объединений.

«На стендах аллеи разместили фотографии представителей 38 различных видов спорта, популярных в нашем округе. С одной стороны расположены фотографии лучших тренеров, с другой - выдающихся спортсменов по итогам 2023 года», - сказал глава городского округа Люберцы Владимир Волков.

Отметим, что в округе работают более 70 спортивных федераций, клубов и фитнес-центров. Они представляют 80 видов спорта. Также в Люберцах более трех тысяч человек занимаются в трех спортивных школах олимпийского резерва.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Люберцы Парки
20 августа 2024, 09:56
Пробки в Подмосковье оценили в 5 баллов утром 20 августа
Медиасток.рф
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Загруженность магистралей и шоссе Московской области составила пять баллов утром, во вторник. В Минтрансе Подмосковья рассказали, что основные заторы образовались в сторону столицы.

Пробки сохраняются на трассах А-105, М-2 «Крым», М-4 «Дон», М-9 «Балтия», а также на Варшавском, Ленинградском, Киевском, Минском, Боровском, Пятницком, Носовихинском, Щелковском шоссе и шоссе Энтузиастов.

Водителей призвали быть предельно внимательными за рулем в связи с возможными дождями. Важно соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров, не парковать автомобили вблизи шатких конструкций и под деревьями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что развязку между Володарским и Каширским шоссе построят в декабре.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Пробки Дороги
19 августа 2024, 22:06
Свыше 200 педагогов приняли участие в тематическом фестивале в Химках
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Всероссийский фестиваль педагогических идей «Живой Учитель» провели в школе № 29 в Химках. Участие в нем приняли свыше 200 преподавателей со всей концов страны.

Фестиваль призван делиться опытом и новаторскими идеями. Его участники - это учителя, которые ведут собственные блоги и регулярно организуют нестандартные творческие уроки. Инициатором встречи выступила педагог школы № 29, лауреат премии губернатора Подмосковья Ирина Агибалова.

«Она не просто преподаватель, она настоящий вдохновитель, аккумулирующий вокруг себя таких же креативных специалистов. Она проводит тренинги для коллег и никогда не останавливается в своем профессиональном развитии» - расскажала муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

Программа фестиваля включала тематические лекции, мастер-классы и круглые столы. Участники обсуждали реальные ситуации из практики.

Фестиваль посетили педагоги из Москвы, Волгограда, Махачкалы, Волгодонска, Костромы и других городов России.

«Фестиваль „Живой Учитель“ это яркий пример того, как блогинг может стать инструментом просветительской деятельности педагогов, помогая привлечь внимание к вопросам современного образования», - отметила муниципальный депутат Инна Монастырская.

Напомним, что в новом учебном году в школы пойдут свыше 35 тысяч учеников, из них четыре тысячи впервые переступят порог образовательных учреждений.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки Фестивали Образование

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