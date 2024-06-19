Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 июня

Как сообщили в подмосковном Комлесхозе, 19 и 20 июня на всей территории области установится второй класс пожарной опасности. В пятницу, 21 июня, на большей части региона спрогнозировали первый класс, при этом в Ногинском лесничестве и лесничестве «Русский лес» будет второй.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 24 градусов днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями.

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