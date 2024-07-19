19 июля 2024, 09:27

Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 июля

Медиасток.рф
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Ни одного лесного возгорания не выявили в Подмосковье 18 июля. В ближайшие дни в области спрогнозировали второй класс пожарной опасности.

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 19 июля на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. При этом второй установится в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах, третий - в Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском, четвертый - в Егорьевском, а также в лесничестве «Русский лес».

В субботу, 20 июля, спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Первый ожидают в Егорьевском и Луховицком лесничествах, третий - в Подольском, четвертый - в лесничестве «Русский лес».

В воскресенье, 21 июля, на больше части территории региона установится второй класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди.

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Лесные пожары
19 июля 2024, 09:40
Минздрав Подмосковья напомнил о необходимости проверять родинки
Пресс-секретарь ГБУЗ МО «МОККВД»
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Меланома — одна из самых агрессивных и быстро прогрессирующих форм рака, требующая раннего выявления. В Минздраве Подмосковья посоветовали не затягивать с обследованием родинок и других новообразований на коже, чтобы при необходимости начать лечение как можно скорее.

В этом году в Сергиево-Посадский филиал Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера обратилась пациентка 1960 года рождения с жалобами на образование на коже бедра. Оно находилось там уже несколько лет, но пять месяцев назад начало увеличиваться в размерах и менять форму, что вызвало беспокойство. По настоянию родных женщина обратилась за консультацией к врачу-дерматологу.

При обследовании специалист выявил признаки злокачественного образования. Это отсутствие симметрии по двум осям, бело-голубая и розовая вуаль и расширенная нерегулярная пигментная сеть. Исследование на специальном аппарате также подтвердило опасения.

Пациентку направили на консультацию к онкологу, который подтвердил диагноз, а после - в Московский областной онкологический диспансер.

«Несмотря на успешное удаление злокачественного образования, женщине необходимо будет регулярно наблюдаться у онколога. В данном случае имеет место быть несвоевременное обращение к специалисту, поэтому не стоит игнорировать изменения на коже», - подчеркнула врач-дерматовенеролог Регина Булдакова.

При появлении новообразований кожи нужно как можно скорее обратиться к врачу-дерматологу. Записаться на прием можно через региональный портал «Здоровье».

Главный детский медицинский центр Подмосковья достроят в Красногорске летом. Его назовут именем выдающегося хирурга Леонида Рошаля. Губернатор Андрей Воробьев пригласил президента на открытие в июле.

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Здравоохранение Женщины Рак
19 июля 2024, 09:32
Трудовой лагерь для подростков открыли в Домодедове этим летом
Телеканал «360»
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С начала лета в подмосковном Домодедове начал работу лагерь труда и отдыха. Там ребята в возрасте от 14 лет и старше выполняют общественные работы, а также участвуют в развлекательной и образовательной программах.

Глава городского округа Домодедово Евгения Хрусталева побывала в гостях у школьников, посмотрела творческие номера, продегустировала питание и проверила условия пребывания.

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Это первый в Московской области подобный лагерь, организованный на базе образовательного учреждения. Длительность смены составляет 14 дней с круглосуточным пребыванием и пятиразовым питанием.

Более 30 подростков в первой половине дня занимаются общественным трудом. В основном это благоустройство территории школы: мелкий ремонт, уборка территории и овощеводство. Рабочий день составляет четыре часа с перерывами на отдых. А после ребята участвуют в различных играх, квестах, смотрят кино, танцуют и поют песни.

«Первая половина дня с 9:00 до 13:00 - трудовая. Потом гигиена и тихий час. Во второй половине дня ребята занимаются в лабораториях, составляют научные проекты, экспериментируют с теплицей», - рассказал руководитель лагеря Роман Юдин.

В конце каждого дня школьники собираются вместе и делятся впечатлениями. Все как в настоящем загородном лагере, только ближе к дому и с пользой для общества. Двери лагеря открыты для учеников всех школ округа.

Школьники Детские лагеря Город Домодедово
19 июля 2024, 09:08
Выпускникам РАНХиГС торжественно вручили дипломы о высшем образовании
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В Красногорске прошла торжественная церемония вручения дипломов выпускникам Московского областного филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы. На сцене Дворца культуры «Подмосковье» документы об окончании бакалавриата и магистратуры получили 237 юношей и девушек.

С окончанием учебы ребят поздравил директор Московского областного филиала РАНХиГС Арташес Арсенян.

«В этот торжественный день хочу поздравить наших дорогих выпускников: сегодня ваш день, сегодня день победы. Бакалавры шли к этому четыре года, магистры - два года. И вы все дошли до финиша достойно», - отметил он.

В этом году из более чем 230 выпускников 67 стали обладателями красных дипломов. Число отличников с каждым годом растет и уже приближается к 30%. Кроме того, в этом году восемь выпускников вместо итоговой квалификационной работы защищали свои стартапы - проекты, имеющие спонсорскую поддержку, которые могут быть реализованы в ближайшее время.

На выпускном студенты делились друг с другом планами, обсуждали профессиональные перспективы и вспоминали студенческие годы.

«Группа была просто потрясающая, сам факультет тоже и студенческие годы. Внеучебная жизнь - это то, ради чего стоило туда поступать», - отметила выпускница Московского областного филиала РАНХиГС Кристина Попова.

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Красногорск Вузы Студенты Образование
19 июля 2024, 08:33
Два водозаборных узла модернизируют в Дмитровском округе в 2024 году
пресс-служба администрации Дмитровского г.о.
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Продолжается масштабное обновление водозаборных узлов на Рабочей улице в Яхроме и на Пушкинской улице в Дмитрове. Благодаря этому в 2024 году качество воды в округе значительно улучшится.

Капитальный ремонт водозаборного узла в Дмитрове завершен на 70%. Сейчас здесь строят саму станцию, на которой вода будет проходить обезжелезивание. Уже смонтированы колодцы, произведена обратная засыпка фундамента и траншей с послойным уплотнением. Вода перед подачей в городскую сеть будет проходить многоступенчатую очистку.

«Готовы фундаменты под резервуары и здание, завезены металлоконструкции каркаса станции. После сборки здания будут установлены резервуары чистой воды и оборудование - насосы, станции обезжелезивания», - рассказал руководитель проектов ООО «ЭкоСтройИнвест» Владимир Тимошкин.

Еще один водозаборный узел строится в Яхроме. Здесь завершили уже 60% основного объема работ. Заканчивается монтаж инженерных сетей, установка гидроизоляции и монтаж двух новых колодцев. На объекте полностью обновят оборудование.

«Подрядчик организовал проведение работ так, чтобы жители Яхромы не испытывали никаких неудобств и получали в дома воду бесперебойно», - сказал глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный.

В рамках подпрограммы «Чистая вода» в муниципалитете были построены и запущены в эксплуатацию станции обезжелезивания на 10 водозаборных узлах. Также за счет средств местного бюджета произведен капитальный ремонт и запуск в эксплуатацию трех станций обезжелезивания и двух водозаборных узлов с реконструкцией скважин.

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ЖКХ Дмитров

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