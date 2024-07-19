Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 21 июля

Как рассказали в подмосковном Комлесхозе, 19 июля на большей части территории области ожидают первый класс пожарной опасности. При этом второй установится в Виноградовском, Московском учебно-опытном и Ногинском лесничествах, третий - в Орехово-Зуевском, Подольском и Ступинском, четвертый - в Егорьевском, а также в лесничестве «Русский лес».

В субботу, 20 июля, спрогнозировали второй класс пожарной опасности. Первый ожидают в Егорьевском и Луховицком лесничествах, третий - в Подольском, четвертый - в лесничестве «Русский лес».

В воскресенье, 21 июля, на больше части территории региона установится второй класс пожарной опасности, а в Дмитровском, Наро-Фоминском, Орехово-Зуевском, Подольском, Сергиево-Посадском, Ступинском, Талдомском, Шатурском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес» будет первый.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 27 градусов днем и опустится до 15 ночью. Ожидается малооблачная погода, возможны кратковременные дожди.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».