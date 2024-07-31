Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 2 августа

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, первый класс пожарной опасности установится на большей части территории региона 31 июля. При этом в Бородинском, Егорьевском, Наро-Фоминском, Ногинском и Ступинском лесничествах ожидают второй класс.

В четверг, 1 августа, в Подмосковье ожидают второй класс пожарной опасности, за исключением Егорьевского, Клинского, Луховицкого, Орехово-Зуевского и Шатурского лесничеств, где будет первый. Такой же прогноз на 2 августа, однако там первый класс также ждут в Виноградовском, Волоколамском, Дмитровском лесничествах.

В ближайшие дни температура в Подмосковье поднимется до 21 градуса днем и опустится до 12 ночью. Ожидается облачная погода с прояснениями и дожди.

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