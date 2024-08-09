Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 11 августа

Как рассказали в Комлесхозе Подмосковья, 9 августа на большей части территории региона установится первый класс пожарной опасности, второй ожидают в Бородинском, Волоколамском, Звенигородском, Талдомском лесничествах, а также в лесничестве «Русский лес», третий - в Истринском лесничестве.

В субботу, 10 августа, в Подмосковье спрогнозировали второй класс пожарной опасности. При этом в Талдомском и Шатурском лесничествах будет первый, а в Волоколамском, Звенигородском и Истринском - второй.

В воскресенье, 11 августа, регион также ждет второй класс, за исключением Волоколамского, Дмитровского, Клинского, Сергиево-Посадского и Талдомского лесничеств, где установится первый, и Истринского, где ожидается третий класс.

В ближайшие дни температура в Подмосковье будет подниматься до 22 градусов днем и опускаться до 13 - ночью. В области спрогнозировали облачную погоду с прояснениями, возможны ливни.

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