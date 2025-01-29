Второй этаж пристройки к школе № 29 начали монтировать в Подольске

В этой части здания появятся спортивный зал, библиотека и IT-зоны. Также рабочие благоустроят прилегающую территорию, создадут спортивное ядро с футбольным полем, беговыми дорожками и тренажерами.

«До конца февраля должны завершить монолитно-бетонные работы. Подрядчик уже приступил к монтажу стен и перекрытий второго этажа. Всего их будет четыре, в том числе и подземный. Также рабочие выполняют укладку перегородок первого этажа и занимаются устройством инженерных систем», - отметил Григорий Артамонов.

Объект должны открыть 1 сентября этого года. После этого здание школы увеличится на четыре тысячи квадратных метров.

Отметим, что в также в 2025 году откроют школу на улице Победы в Климовске и отремонтируют корпуса гимназии имени Подольских курсантов, лицей № 5, дошкольные отделения школы № 24 и школы № 29. Обновления идут благодаря программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.