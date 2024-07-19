Второй этап ямочного ремонта дорог стартовал в Истре

Чаще всего такие работы проводят летом. Сначала специалисты обследуют асфальтовое покрытие муниципальных дорог, чтобы выявить новые дорожные дефекты, а потом все ямы оцифруют и поставят в план работ на год.

С начала года было обнаружено свыше шести тысяч дорожных неровностей. Из них уже устранили 5467, в работе остается еще 838 дорожных дефектов. За эту неделю 46 ям ликвидировали в деревнях Алексеевка, Новоселово, Телепнево и Ламишино.

Что касается региональных дорог, то из 11491 выявленных с начала года ям устранили почти половину, в работе остается 4898 дорожных дефектов. В период с 15 по 18 июля избавились от 80 ям в деревнях Крючково, Курсаково, Гребеньки, а также в Истре.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что более тысячи дорог приведут в порядок в Подмосковье в 2024 году.

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