24 февраля 2024, 20:41

Второй этап XIII Международного театрального фестиваля «Поделись своими крыльями» прошел в Балашихе

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Второй этап XIII Международного фестиваля-конкурса «Театральные ассамблеи» прошел в Балашихе. В творческих соревнованиях «Поделись своими крыльями» принимали участие студенты любительских театральных студий.

В этом году на конкурс приехали ребята из Узбекистана, Вьетнама, Перу, Руанды, Нигерии и Латинской Америки.

По словам студентки из Вьетнама Ву Тхи Хоай, которая учится на филологическом факультете РУДН и мечтает стать переводчиком, ее команда участвовала в состязаниях третий раз. Они исполнили традиционный вьетнамский танец, который рассказывает о женском желании быть любимой.

«В нашем ансамбле более 20 человек. Но они студенты и сейчас учатся, поэтому сегодня в группе всего восемь девушек, они самые красивые, самые талантливые. Этот танец занимает особое место в нашей истории и культуре», - рассказала Хоай.

Первый этап конкурса прошел 9 февраля, победителям уже вручили награды.

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Театры Балашиха
24 февраля 2024, 21:05
Турнир по стрельбе из пневматической винтовки прошел в Подольске
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Турнир по стрельбе из пневматической винтовки «Меткий стрелок-2024», посвященный Дню защитника Отечества, завершился в подольском микрорайоне Климовск. Во втором этапе соревнования приняли участие более 100 человек из пяти команд.

Состязания проводились в личном зачете по стрельбе по спортивным мишеням в шести возрастных группах на дистанции 10 метров в два этапа: начальном и финальном. Подольск представляли спортивные команды «ФСК Заречье», «Комета» и «Партизаны».

«Среди подольских спортсменов в категории „Дети“ третье место заняла Мане Григорян из „Заречья“. В категории „Девочки“ третье место заняла Ольга Чеканова. В категории „Девушки“ второе место досталось Ксении Трофимовой, третье - Марине Скоробогатовой», - рассказал старший судья турнира Олег Хардыкин.

В категории «Мальчики» первое место получил Кирилл Новоселов, третье досталось Артему Озерову из «Заречья». В категории «Юноши» первое место завоевал Артем Кривцов и третье - Артем Озеров. Среди взрослых стрелков третье место занял Артем Михеев.

Победители и призеры турнира получили почетные кубки и медали. Третий турнир проведут в апреле ко Дню космонавтики, четвертый - в мае ко Дню Победы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

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Спортсмены Подольск
24 февраля 2024, 20:29
Глава Ленинского округа Станислав Каторов встретился с волонтерами из «Пчелки Z»
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Глава Ленинского городского округа посетил волонтерскую организацию «Пчелки Z». Станиславу Каторову показали форму для бойцов СВО, которую шьют волонтеры, а также руководство организации рассказало о своей работе.

Неравнодушные жители округа активно участвуют в создании специальной одежды для участников специальной военной операции. Одежду и другие необходимые бойцам вещи волонтеры отправляют на передовую.

В честь Дня защитника Отечества сотрудники организации сделали своими руками открытки с поздравлениями и словами благодарности, которые отправили в зону СВО.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о поддержке семей участников спецоперации в регионе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Волонтеры Ленинский округ
24 февраля 2024, 20:16
Фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе
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Трехдневный фестиваль силовых видов спорта стартовал в Балашихе. В первый день состязаний прошел турнир по русскому жиму «Командная заруба. Наследники Победителей». Его посвятили Дню защитника Отечества.

Соревнования проходят в торгово-развлекательном центре «Новоизмайловский». В программе фестиваля запланированы состязания по армрестлингу, подъему штанги на бицепс и силовому экстриму. На турнир приехали 40 участников из Москвы, Балашихи, Лосино-Петровского, Щелково, Фрязино, Королева.

Участники командных соревнований - дети от девяти лет и ветераны старше 40 лет.

На пьедестал победителей поднялась команда из Лосино-Петровского. На втором месте спортсмены команды «Лидер-1 из Балашихи, а на третьем месте оказалась балашихинская команда «Радикал-жим».

Победителей наградили командными кубками, медалями и дипломами.

По словам президента федерации силовых видов спорта и силового экстрима Московской области Дмитрия Грибова, это был новый формат турнира, где происходило командное первенство за победу в различных возрастных категориях.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Балашиха
24 февраля 2024, 19:45
Юбилейная «Гонка Легкова» с участием пяти тысяч человек прошла в Сергиево-Посадском округе
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Юбилейная лыжная «Гонка Легкова» с участием именитых спортсменов России прошла в городе Пересвете Сергиево-Посадского городского округа на территории парк-отеля «Русские сезоны». Более пяти тысяч лыжников приняли участие в соревновании.

В числе профессионалов - Александр Большунов, Эдуард Латыпов, Карим Халили, Александр Легков и другие спортсмены.

По словам серебряного призера Олимпийских игр 2010 года в индивидуальном спринте Александра Панжинского, гонка собрала большое количество лыжников и биатлонистов, все получили большое удовольствие.

«Настроение фантастическое, праздничное! Я насладился дистанцией в 20 километров. С одной стороны, много, с другой стороны, пролетела незаметно, и я наслаждался каждым километром дистанции. Спасибо всем организаторам, спасибо Саше Легкову», - сказал Панжинский.

Юбилейная «Гонка Легкова» в этом году стала особенно масштабной и по количеству участников, и по количеству именитых спортсменов.

Победителями на дистанции 20 километров среди мужчин стали профессиональные спортсмены. Первое место завоевал Александр Большунов, второе место у Сергея Адашева, а на третьем - Алексей Червоткин.

Вероника Степанова, Анастасия Кулешова и Мария Истомина стали победительницами гонки среди женщин-профессионалов.

«Я очень рада была сегодня выйти на старт и провести гонку на такой замечательной трассе», - рассказала Екатерина Юрлова-Перхт, чемпионка мира по биатлону.

Победителей приветствовали громкими аплодисментами зрители, родственники и друзья лыжников.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Сергиев Посад

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