Второй этап XIII Международного театрального фестиваля «Поделись своими крыльями» прошел в Балашихе

В этом году на конкурс приехали ребята из Узбекистана, Вьетнама, Перу, Руанды, Нигерии и Латинской Америки.

По словам студентки из Вьетнама Ву Тхи Хоай, которая учится на филологическом факультете РУДН и мечтает стать переводчиком, ее команда участвовала в состязаниях третий раз. Они исполнили традиционный вьетнамский танец, который рассказывает о женском желании быть любимой.

«В нашем ансамбле более 20 человек. Но они студенты и сейчас учатся, поэтому сегодня в группе всего восемь девушек, они самые красивые, самые талантливые. Этот танец занимает особое место в нашей истории и культуре», - рассказала Хоай.

Первый этап конкурса прошел 9 февраля, победителям уже вручили награды.

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