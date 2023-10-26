Второй этап строительства дороги к центру «Сколково» завершится в 2023 году
Строительство подъезда к инновационному центру «Сколково» продолжается в Подмосковье. К концу года дорожники завершат второй этап реализации этого масштабного проекта, который позволит без светофоров добираться от МКАД до места назначения.
Главгосстройнадзор Московской области проверил ход работ на объекте. К этому дню второй этап строительства дороги выполнен на 85%.
Проект соединит развязку на 50-м километре МКАД с инновационным центром «Сколково». Строительство начали в конце 2022-го года, а ко второму этапу - это участок длиной в 1,9 километра - приступили в апреле 2023-го.
На трассе не будет светофоров, что позволит быстро добираться до «Сколково». Вдоль дороги длиной 3,3 километра появятся остановочные пункты для общественного транспорта.
В рамках третьего этапа построят участок дороги, предназначенный только для экологически чистого транспорта. Ездить по нему можно будет на электромобилях и велосипедах.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о ключевых проектах по развитию дорог. Среди особо важных он отметил трассу М-12 от Москвы до Казани.
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