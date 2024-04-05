05 апреля 2024, 20:34

Второй этап реконструкции станции «Железнодорожная» в Балашихе завершат в 2025 году

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Станцию Железнодорожная четвертого диаметра перестраивают в Балашихе. На днях начался второй этап масштабных работ, которые завершат в 2025 году.

Строители демонтирую старую платформу № 4, возводят надфундаментную часть, обустраивают площадку и бурят сваи под фундамент северного вестибюля. Во второй этап реконструкции станции Железнодорожная входит обновление двух платформ и проходы к ним из павильона.

После полной реконструкции на станции будет работать четыре платформы, вдоль каждой будут навесы на всю длину. Также самый большой на Московском центральном диаметре мост-конкорс. На вокзале появится 15 эскалаторов и семь лифтов.

Первый этап стройки станции четвертого диаметра завершили в сентябре 2023 года. Сделали две платформы с навесами, построили южный павильон, где функционируют свыше 40 турникетов, 10 эскалаторов и четыре лифта. Благоустроили территорию возле вокзала.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

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Благоустройство Балашиха МЦД
05 апреля 2024, 20:35
Новую палату для выхаживания новорожденных открыли в Балашихинском роддоме
Телеканал «360»
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Еще одну новую палату для выхаживания недоношенных детей открыли в роддоме Балашихи. Сделали это в День врача-неонатолога.

Такая палата необходима для родителей и их детей, которые появились на свет раньше срока. Новорожденным будут оказывать медицинскую помощь, которая необходима при втором этапе выхаживания. Жить с ребенком здесь смогут оба родителя. Пациентов примут из разных родильных домов.

«В наше медучреждение на второй этап выхаживания переводят детей из других учреждений. Маме, которая находится в послеродовом периоде, важно быть постоянно с малышом. Сделали палату, где есть комнаты пребывания для мамы и папы. Думаю, палата будет пользоваться популярностью у наших пациентов», - сказала главный врач Балашинского родильного дома Наталья Алимова.

Палату открыли в день неонатолога - 5 апреля. В родильном доме Балашихи в микрорайоне Саввино таких специалистов трудится 15 человек. Специалистов поздравили с профессиональным праздником и вручили благодарственные письма главы округа.

С начала года в Балашихинском роддоме на свет появились почти тысяча детей, из 70 - недоношенными.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев дал старт строительству больницы в Балашихе.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Роддома Врачи Балашиха
05 апреля 2024, 20:27
Свыше 600 обращений обработали на выездных администрациях в Химках с начала года
Пресс-служба администрации г.о. Химки
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Формат выездных администраций пользуется большой популярностью у жителей Химок. Специалисты приняли в работу с начала года уже свыше 600 обращений. Очередной прием профильных ведомств прошел 4 апреля.

Основные темы, которые волнуют жителей округа: транспортное обслуживание, благоустройство, ЖКХ, социальная поддержка. Выездные администрации позволяют решить вопросы оперативно и без проволочек. Так, жительница Химок Марина Иванова обратилась с просьбой улучшить жилищные условия.

«Получила положительный результат, сказали прийти в понедельник на прием, чтобы этот вопрос решить, рассмотреть возможность получения временного жилья», - рассказала Марина Иванова.

Всего с начала года в городском округе провели 15 выездных администраций. Следующая запланирована на 11 апреля. Она пройдет в деревне Брехово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев внес предложения о поправках в федеральные законы по ЖКХ. Особое внимание будет уделено подготовке работы котельных к новому отопительному сезону.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Благоустройство ЖКХ Химки
05 апреля 2024, 20:27
Истринский «Шишкин лес» признали лучшим на премии «Парки России»
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По итогам первой всероссийской парковой премии лесопарк «Шишкин лес», расположенный в селе Павловская Слобода, стал лучшим в номинации «Парк года. Большие города». Номинантов премии оценивались по нескольким критериям: общее состояние парка, наличие объектов благоустройства, инфраструктура, популярность, работа с посетителями, информирование о мероприятиях и другим.

Победителей премии объявили и торжественно наградили на Международном форуме парков стран БРИКС. Лесопарк «Шишкин лес» стал победителем на выставке-конференции ParkSeason Expo 2024 парки в номинации «Парк года. Большие города».

Парковая премия является совместным проектом Минстроя России, Ассоциации парков России, Всероссийского общества охраны природы и Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления.

Напомним, лесопарк в Павловской Слободе открыли только в прошлом году, но уже стал одним из самых посещаемых мест в округе и пользуется особой популярностью. Сюда целыми семьями приходят чтобы заняться спортом или просто погулять на свежем воздухе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Подмосковье вошло в топ-3 по качеству городской среды за 2023 год.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Истра Парки
05 апреля 2024, 20:21
Чайную церемонию для участников «Активного долголетия» провели в Лобне
Пресс-служба администрации городского округа Лобня
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В рамках проекта «Активное долголетие», организованного для жителей старшего поколения городского округа Лобня, состоялось уникальное мероприятие, посвященное культуре чаепития. Пенсионеры погрузились в мир чая, узнали о его истории, различных сортах и традициях, связанных с этим благородным напитком.

Мероприятие прошло в формате чайной церемонии, где участники не только обогатились новыми знаниями, но и насладились дегустацией разнообразных сортов чая, сопровождаемых сладостями. Особую атмосферу создали пословицы и стихи о чае, которые декламировали участники, а также тематический фильм, позволивший глубже погрузиться в тему.

Благотворительный фонд Кристины Зориной предоставил угощения для встречи.

Проект «Активное долголетие» в Лобне продолжает привлекать внимание и предоставлять интересные возможности для общения и обучения мужчин старше 60 лет и женщин старше 55 лет, имеющих постоянную регистрацию в Московской области. Желающие присоединиться к клубу могут обратиться по адресу: ул. Молодежная, 4, или позвонить по телефону: 8 495 579-46-61.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня Активное долголетие

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