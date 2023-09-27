Второй этап реконструкции Путилковского шоссе завершится в Красногорске в 2024 году

Читайте нас в:

Сейчас строители приступили к выемке грунта котлована тоннеля, а также к устройству дополнительных усиливающих элементов. Новый транспортный объект протяженностью 500 метров обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД.

«Также продолжаются работы по уширению проезжей части на Путилковском шоссе и Проектируемом проезде № 6411, выполняется переустройство инженерных коммуникаций», - уточнил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.

Отмечается, что модернизация дорожно-транспортной сети улучшит транспортную связь с Пятницким шоссе и МКАД примерно для 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.

Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.

Поддержите наш Telegram-канал своим бустом - и мы будем делать для вас огненные сторис.