Второй этап реконструкции Путилковского шоссе завершится в Красногорске в 2024 году
Реконструкция Путилковского шоссе продолжается в Красногорске. Сейчас рабочие занимаются строительством тоннеля на примыкании проезда № 6411 к шоссе. Второй этап реконструкции планируют завершить к концу 2024 года.
Сейчас строители приступили к выемке грунта котлована тоннеля, а также к устройству дополнительных усиливающих элементов. Новый транспортный объект протяженностью 500 метров обеспечит дополнительную связь с Пятницким шоссе и беспрепятственную связь с МКАД.
«Также продолжаются работы по уширению проезжей части на Путилковском шоссе и Проектируемом проезде № 6411, выполняется переустройство инженерных коммуникаций», - уточнил министр транспорта Московской области Алексей Гержик.
Отмечается, что модернизация дорожно-транспортной сети улучшит транспортную связь с Пятницким шоссе и МКАД примерно для 100 тысяч жителей микрорайона Путилково.
Работа по улучшению системы пассажирского транспорта продолжается в Подмосковье. В частности, проводят замену остановочных павильонов, сообщил губернатор Андрей Воробьев.
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