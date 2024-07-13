Второй этап регаты Георгия Шайдуко стартовал в подмосковном Пестово

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первый день соревнований провели шесть стартов. Команда Bars Sailing Team Максима Батракова заняла первое место, обойдя соперников.

«Главное делать ставку на результат с первой же гонки. Мы выиграли первую гонку, а дальше просто держали концентрацию и были в тонусе. Получались неплохие старты, у нас есть опыт хождения по переменчивому московскому ветру» - рассказал Батраков.

На втором месте оказалась команда Виктора Сережкина, выступающий под флагом Кабардино-Балкарии. Третье место завоевала команда ZID art Sailing Team Зорана Пауновича.

«Волнения на старте не было, выходили и гонялись спокойно. Ветра могло быть побольше, но то, что успели провести шесть гонок - это хорошо. Надеемся, что завтра будет около 10 гонок», - отметил Паунович.

Почетными гостями турнира стали заслуженные мастера спорта, призеры Олимпийских игр, многократные победители и призеры чемпионатов Мира, Европы, России и СССР Олег Хоперский и Игорь Скалин.

В ведомстве напомнили, что первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища с 30 мая по 2 июня.

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