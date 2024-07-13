13 июля 2024, 17:31

Второй этап регаты Георгия Шайдуко стартовал в подмосковном Пестово

Tenzor International Cup
Читайте нас в: Google Новости

Второй этап международных парусных соревнований Tenzor International Cup стартовал в подмосковном Пестово. В регате имени Георгия Шайдуко принимают участие 33 команды и 140 яхтсменов из 21 региона России, а также Белоруссии, Армении, Сербии, Германии и Кыргызстана.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в первый день соревнований провели шесть стартов. Команда Bars Sailing Team Максима Батракова заняла первое место, обойдя соперников.

«Главное делать ставку на результат с первой же гонки. Мы выиграли первую гонку, а дальше просто держали концентрацию и были в тонусе. Получались неплохие старты, у нас есть опыт хождения по переменчивому московскому ветру» - рассказал Батраков.

На втором месте оказалась команда Виктора Сережкина, выступающий под флагом Кабардино-Балкарии. Третье место завоевала команда ZID art Sailing Team Зорана Пауновича.

«Волнения на старте не было, выходили и гонялись спокойно. Ветра могло быть побольше, но то, что успели провести шесть гонок - это хорошо. Надеемся, что завтра будет около 10 гонок», - отметил Паунович.

Почетными гостями турнира стали заслуженные мастера спорта, призеры Олимпийских игр, многократные победители и призеры чемпионатов Мира, Европы, России и СССР Олег Хоперский и Игорь Скалин.

В ведомстве напомнили, что первый этап турнир Tenzor International Cup также прошел в акватории Пестовского водохранилища с 30 мая по 2 июня.

Регата имени Георгия Шайдуко проходит при поддержке федерального проекта «Спорт - норма жизни» нацпроекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Спортсмены Награды
13 июля 2024, 18:25
Реконструкция событий 1945 года стартует под Павловским Посадом 26 июля
Читайте нас в: Google Новости
Военно-историческая реконструкция «Встреча на Эльбе 45» пройдет в центре реконструкции вблизи Павловского Посада. Событие продлится с 26 по 28 июля, оно объединит участников из разных регионов России.

Центр исторической реконструкции «Гарнизон-А» расположен в лагере «Светлое Озеро» под Павловским Посадом. Это место восстановила и облагородила администрация Павлово-Посадского округа совместно с Военно-исторической организацией «Гарнизон». Теперь здесь проходят исторические мероприятия.

В центре оборудованы казармы, разбит палаточный лагерь, построены склады для реквизита, отведено место под полевую кухню. Тут же хранятся макеты оружия и военной техники, а также военная форма разных эпох.

На просторной местности лагеря можно воссоздать разноплановые военные походы, сборы и сражения.

Например, 29 июня 2024 года в центре прошло военно-историческое мероприятие «Московская директива». Его посвятили событиям на южном фронте Гражданской войны в России летом 1919 года.

А с 26 июля по 28 июля 2024 года здесь реконструируют события лета 1945 года под названием «Встреча на Эльбе 45». Сюда съедутся любители военной истории из разных регионов России, а также Республики Беларусь.

В это же время участники воронежского клуба «Отечество» проведут курсы «Выстрел» для реконструкторов Красной армии.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

История Павловский посад
13 июля 2024, 17:46
ИИ написал саундтрек для участников мероприятий «Активного долголетия»
Пресс-служба министерства социального развития Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Участники проекта «Активное долголетие» написали с помощью технологий искусственного интеллекта песню для мероприятий. Об этом сообщило издание Regions.ru.

Гимн придумали к пятилетию проекта. За это время к «Активному долголетию» в Московской области присоединились более 400 тысяч человек.

В пресс-службе Министерства социального развития Подмосковья рассказали, что участники проекта энергично проводят лето, совершая в том числе прыжки с парашютом и полеты на воздушном шаре. Теперь долголеты не только занимаются спортом на свежем воздухе, но и осваивают передовые технологии.

Ранее участники проекта представили свои блюда на гастрономическом фестивале «Вкусные истории» в Талдоме. Работы оценили жюри и гости мероприятия.

Искусственный интеллект Активное долголетие
13 июля 2024, 17:13
Команда «Легенды футбола» обыграла любительскую сборную Дубны
Пресс-служба министерства физической культуры и спорта Московской области
Читайте нас в: Google Новости
Команда звезд российского футбола обыграла любителей из Дубны. Матч завершился со счетом 5:4 и стал уже шестой игрой летнего сезона проекта «Выходи во двор».

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, в состав команды «Легенды футбола» вошли Егор Титов, Александр Ширко, Дмитрий Хлестов, Борис Никаноров, Олег Карнаухов, Василий Иванов, Александр Филимонов во главе с капитаном команды - победителем Лиги чемпионов, обладателем Кубка УЕФА, чемпионом России Дмитрием Аленичевым. В этот раз к знаменитым игрокам присоединился победитель розыгрыша «Суперлиги Подмосковья» Дмитрий Симонов.

«Мы уже третий год участвуем в этом замечательном проекте под названием „Выходи во двор“. Но у вас мы сегодня впервые. Дети уже получили огромное удовольствие, поиграв с нами немножко в футбол», - сказал Аленичев.

По доброй традиции именитые игроки провели мастер-классы для юных футболистов. Комментировали игру спортивный журналист и депутат Московской областной Думы Олег Жолобов и спортивный комментатор и телеведущий Виктор Гусев.

«Дубна выставила сильнейшую команду и исход матча мог быть любым. Легенды играли на полном серьезе. Организовано все прекрасно. До самого матча, было много отдельных мероприятий для детей: мастер-классы, игры и многое другое», - рассказал Гусев.

За лето команда «Легенды футбола» проведет 10 матчей с командами жителей Подмосковья. Впереди еще четыре матча в Солнечногорске, Королеве, Пушкино и Богородском городском округе.

В ведомстве напомнили, что проект реализуется по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева, а также в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о строительстве новых спортивных объектов на территории региона.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Дубна Футбол
13 июля 2024, 16:11
Лекцию о храме Василия Блаженного прочитали в химкинском ДК «Контакт»
Читайте нас в: Google Новости
В городском округе Химки продолжаются патриотические мероприятия в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». Историческую лекцию о храме Василия Блаженного прочитала для горожан ведущий библиотекарь дома культуры «Контакт» Маргарита Махлина.

Гостями встречи стали депутаты муниципального Совета депутатов Александр Васильев и Юлия Ишкова.

«Такие просветительские встречи очень важны. В рамках нового патриотического проекта у жителей появилась возможность регулярно принимать участие в патриотических акциях, лекциях, круглых столах, встречах и других тематических мероприятиях. Особенно важно, что они не имеют возрастного ценза и предусмотрены как для самых маленьких химчан, так и для взрослых жителей округа», - поделился Александр Васильев.

Участники смогли задать вопросы и подискутировать: мероприятие организовали в формате открытого микрофона. Собравшимся рассказали интересные факты и популярные легенды из истории храма.

«Большое спасибо организаторам и спикеру за такую интересную лекцию! Сегодня вместе с ними и жителями мы вспомнили историю храма Василия Блаженного. Она, несомненно, завораживает. Этот собор является архитектурным сооружением, повторить которое невозможно. Кроме того, храм входит в список объектов Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО в России», - отметила депутат Юлия Ишкова.

Муниципальный депутат Галина Болотова напомнила, что в Химках бережно хранят память о героях Великой Отечественной войны. При поддержке главы округа Дмитрия Волошина и по инициативе горожан организован виртуальный музей «Химки 1941-1945: Все для фронта, все для Победы!».

В музее можно увидеть фотографии экспонатов городских музеев, посмотреть военную литературу и прослушать записи рассказов ветеранов Великой Отечественной войны.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Химки История Патриотизм Великая Отечественная война

Новости по теме