Второй этап подготовки к зиме стартовал в военных городках Подмосковья

В течение последних суток эксперты оценили состояние трех военных городков, расположенных в городских округах Коломна и Сергиев Посад. В настоящее время уровень готовности двух городков в Коломенском округе составляет 90% и 70%, тогда как один городок в Сергиевом Посаде готов на 70%.

В процессе проверки специалисты анализируют состояние тепловых сетей, котельных, канализационно-насосных станций, очистных сооружений, жилого фонда, социальных объектов и придомовых территорий. Особое внимание было уделено работникам, обеспечивающим тепло в городках, а также аварийным бригадам.

Первые результаты проверки выявили ряд проблемных участков, требующих вмешательства. В частности, в 20 военных городках необходимо выполнить текущий ремонт котельных, в трех - провести работы по ремонту КНС и очистных сооружений, а в пяти - заняться благоустройством территорий.

На середину июля 2024 года степень готовности к зиме варьировалась: в трех городках достигала 90%, в 14 - составляла 45%, а в 17 - была ниже 45%. Подготовительные мероприятия продолжаются.

Министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский отметил, что подготовка военных городков к зиме представляет собой не просто задачу, а обязанность перед гражданами.

«Мы продолжаем активные работы и уже видим положительную динамику, которая позволяет нам уверенно двигаться к 100% готовности», - добавил Велиховский.

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