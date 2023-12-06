06 декабря 2023, 10:29

Второй этап муниципального конкурса «Учитель года» прошел в Наро-Фоминске

Unsplash
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Авторские методики представили на втором этапе муниципального конкурса «Учитель года» в Наро-Фоминске. Он прошел в актовом зале средней общеобразовательной школы № 3.

На первом этапе конкурса учителя продемонстрировали педагогическое мастерство и свои профессиональные находки. Основная задача второго этапа - представить свои уже опробованные методики. Обмен опытом проходил в формате мастер-классов.

«Не секрет, что учитель математики не просто учит предмету, а учит смотреть на мир и рассматривать его под призмой математических формул. Поэтому в ходе мастер-класса учитель показывает то, как его предмет работает на изучение других предметов», - рассказала организатор второго этапа муниципального конкурса «Учитель года» Анна Илюхина.

Педагоги продемонстрировали нестандартные математические методы вычислений, физкультуру за партой, нейромоторику и многое другое. Все эти методики учителя сразу же отрабатывали на себе. После каждого выступления жюри задавало уточняющие вопросы.

Тритий этап конкурса «Учитель - политик» пройдет в декабре. Педагоги примут участие в круглом столе с начальником управления образования. После подведут итоги конкурса.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил усилить подготовку к школе в детских садах региона.

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Наро-Фоминск Учителя
06 декабря 2023, 11:55
Расчистка крыш от снега и сосулек началась в Подмосковье
ГЖИ МО
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Зимняя услуга по очистке домов от снега и сосулек заработала в приложении «Проверки Подмосковья». Первые итоги ее работы подвели в Госжилинспекции.

Как рассказали в ведомстве, сезонные задачи по осмотрам крыш уже появились в 56 округах Подмосковья. Эти работы инспекторы контролируют при помощи информационной системы «Мобильная диспетчерская платформа», рассказала глава ГЖИ Ольга Федина.

Коммунальщики осматривают кровли, балконы, козырьки и другие выступающие конструкции домов. Лучшие результаты уже показали 16 округов, среди них Подольск, где проверили 883 дома, Пушкино - 749 домов, Электросталь - 607, Одинцово - 542 и другие.

Госжилинспекция также следит за тем, чтобы управляющие компании огораживали лентой опасные зоны, где возможет сход снега и наледи.

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ЖКХ
06 декабря 2023, 11:39
Глава Солнечногорска и городской прокурор провели встречу с жителями
Пресс-служба администрации городского округа Солнечногорск
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Глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков и прокурор Артем Шишов провели встречу с жителями. Основные вопросы касались сферы ЖКХ: отопление, капитальные ремонты, строительство новых котельных.

Обсудили и работу новой блочно-модульной котельной в Майдарове. Она обеспечивает теплом 1,1 тысячи человек. Кроме того, совместно с Минсоцразвития проработают вопрос обеспечения жильем сироты.

«Квартиру для Полины уже приобрели, но законным представителям хотелось бы получить сертификат, чтобы была возможность самим выбрать район для покупки квартиры. Мы понимаем желание Полины и полностью на ее стороне, сейчас с Минсоцразвития будем прорабатывать вопрос, каким образом сможем обеспечить права ребенка», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Руководитель муниципалитета и его заместители проводят приемы населения каждый месяц. Записаться можно через горячую линию 8 (800) 201-67-47 или электронную почту solngor@mosreg.ru.

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По просьбе одного из жителей, сотрудники управляющей компании заменят батареи в квартире ветерана труда на улице 2-я Володарская. Также в начале 2024 года проведут капитальный ремонт в муниципальной квартире в доме № 69 на улице Красная.

Солнечногорск
06 декабря 2023, 11:17
Паркинг на 810 машин построят в ЖК «Мытищи Парк» к 2025 году
Группа "Самолет"
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Автопаркинг на 810 мест построят на территории ЖК «Мытищи Парк». Разрешение группе «Самолет» выдали в Министерстве жилищной политики Московской области.

Открыть парковку планируется во втором квартале 2025 года. В здании будут технические помещения, комнаты для хранения уборочной техники и санузлы. Попасть на верхние этажи пешком можно будет на лифте или по лестницам. На первом этаже паркинга откроют станцию технического обслуживания и автомойку.

ЖК «Мытищи Парк» находится в 10 километрах от МКАД, рядом с железнодорожной станцией Строитель, которая в 2024 году станет частью МЦД-5. По соседству находятся Пироговский, Мытищинский лесопарки и Пироговское водохранилище.

Вопрос обманутых дольщиков остается на контроле в Подмосковье. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что до конца года осталось выдать 3,4 тысячи ключей.

Мытищи Строительство
06 декабря 2023, 11:04
Почти 250 медиков трудоустроили в Подмосковье по проекту «Земский доктор» с начала года
Пресс-служба Минздрава МО
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С начала года почти 250 медиков получили работу в Подмосковье по программе «Земский доктор». Они трудоустроились в сельской местности.

Как рассказали в Минздраве Подмосковья, программа направлена на поддержку медиков, которые устраиваются на работу в небольших населенных пунктах. Они получают единовременную выплату в размере до 1,5 миллиона рублей для врачей и до 750 тысяч рублей для среднего медперсонала.

«Для повышения качества и доступности медицинской помощи в отдаленных территориях необходимо привлекать медицинские кадры. Важно, чтобы жители могли получать медпомощь рядом с домом. В этом году по программе „Земский доктор“ к нам трудоустроились 249 медицинских специалистов, из них 189 врачей», - сказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Светлана Стригункова.

В регионе действуют и другие программы поддержки врачей. Они могут получить льготную ипотеку, земельный участок, компенсацию за аренду жилья и многое другое.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о трудоустройстве еще 500 медиков по льготной программе «Приведи друга». Большинство из них пришли на работу в больницы Красногорска, Сергиева Посада, Пушкино, Раменского, Реутова и Луховиц.

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Врачи

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