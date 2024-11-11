11 ноября 2024, 13:31

Второй этап конкурса учителей завершился в Воскресенске

Медиасток Подмосковья
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Во втором этапе конкурса «Учитель года Подмосковья» участники муниципального этапа продемонстрировали свои профессиональные навыки на уроках. Жюри оценивало их работу по нескольким ключевым критериям.

Конкурсантам нужно было продемонстрировать знания в своей области, умение организовать учебный процесс и применить творческий подход в решении задач. Оценивались не только содержание урока, но и коммуникативные навыки, умение работать с аудиторией, а также поддержка мотивации учеников.

В результате во второй тур вышли шесть участников, набравшие наибольшее количество баллов. Среди них учитель истории и обществознания гимназии № 1 Данила Борисов, который лидирует по итогам двух туров. За ним идут преподаватель русского языка и литературы лицея имени Героя Советского Союза Стрельцова П. В. Валерия Ермакова, учитель английского языка школы № 2 Юлия Шелестинская и учитель математики лицея № 6 Наталья Киселева.

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Учителя Воскресенск конкурсы
11 ноября 2024, 13:54
Подмосковные спортсменки победили на чемпионате России по волейболу на снегу
Всероссийская федерация баскетбола
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Спортсменки подмосковного клуба «Заречье-Одинцово» выиграли серебряные медали на первом этапе чемпионата России по волейболу на снегу. Турнир прошел с 8 по 10 ноября в Новом Уренгое.

Как рассказали в Министерстве физической культуры и спорта Московской области, подмосковные спортсменки Дарья Павлова, Полина Цыганова, Елена Федчук и Анастасия Петрова в четвертьфинале обыграли волейбольный клуб «Корабелка» из Санкт-Петербурга со счетом 2:0.

С таким же счетом волейболистки выиграли у «Локомотива» из Калининградской области, а в матче за золотые медали победительницами стали спортсменки волейбольного клуба «Спартак» из Брянска.

Следующий этап соревнований пройдет с 20 по 22 декабря в Казани.

Турнир состоялся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография».

Спортсмены Награды
11 ноября 2024, 13:36
Еще 242 водителя записались на бесплатную переподготовку в «Мострансавто»
АО "Мострансавто"
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Программа бесплатной профессиональной переподготовки «Мострансавто» позволяет водителям получить категорию D, которая дает право на управление автобусами. С начала года такой возможностью воспользовались уже 242 человека, о чем сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Во время обучения участники программы получают стипендию, а после успешной сдачи экзаменов - предложения о трудоустройству в «Мострансавто».

Из 242 соискателей обучение в данный момент проходят 55 человек, еще 91 участник готовится к государственным экзаменам. 65 водителей уже получили категорию D и успешно трудоустроились, еще 31 шофер не окончил обучение.

Больше всего переобучившихся водителей приняли после обучения в МАП № 5 Подольска - 11 человек.

Желающие пройти обучение могут записаться по номеру 7 (903) 161-92-91 или направить заявку на почту rabota@mtamo.ru. Переподготовка проводится на базе автошколы в Балашихе, обучение теории проходит дистанционно. После окончания обучения сотрудник должен отработать в должности водителя автобуса «Мострансавто» не менее одного года - это обязательное условие для участия в программе.

Работа Автобусы Водители
11 ноября 2024, 13:33
Полицейских Воскресенска поздравили с Днем сотрудников МВД
Пресс-служба администрации г.о. Воскресенск
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В Воскресенске прошло торжественное мероприятие, посвящённое Дню сотрудника органов внутренних дел. Полицейских поздравили с профессиональным праздником и отметили их заслуги в службе.

На мероприятии присутствовали руководители городского округа и полицейского управления. Начальник полиции Дмитрий Коновалов поблагодарил сотрудников за их ежедневный труд и приверженность делу. В своем обращении он пожелал коллегам крепкого здоровья и успехов в службе. Особое внимание было уделено памяти сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, которых почтили минутой молчания.

В рамках праздника также наградили детей, победивших в муниципальных этапах конкурсов детского рисунка «Полицейский дядя Степа» и «Мои родители работают в полиции». Дмитрий Коновалов вручил победителям грамоты и памятные подарки.

В завершение мероприятия за высокие результаты в служебной деятельности несколько сотрудников были награждены медалями, почетными грамотами и ценными подарками.

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Праздники Полиция Воскресенск
11 ноября 2024, 13:30
Дмитрий Губерниев стал амбассадором Единой школьной лиги Подмосковья
Единая школьная лига Московской области
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​Более пяти тысяч соревнований по футзалу, волейболу, баскетболу 3×3 и шахматам пройдут в рамках дебютного сезона Единой школьной лиги Подмосковья. К амбассадорам проекта присоединились известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и телеведущая Эмма Гаджиева, о чем сообщили в Минспорте региона.

​С ноября по апрель пройдут муниципальные этапы, а весной их победители сойдутся на региональном. В борьбу за главные трофеи лиги уже вступили более 10 тысяч школьников из 179 общеобразовательных учреждений Подмосковья. Участвуют 11 округов.

Амбассадорами Школьной лиги Подмосковья выступают прославленные спортсмены. Недавно к проекту присоединился телеведущий, спортивный журналист и комментатор Дмитрий Губерниев, а также мастер спорта по фигурному катанию, вице-чемпион Азербайджана и телеведущая «Матч ТВ» Эмма Гаджиева.

​​Спортивные мероприятия проводятся в соответствии с целями федерального проекта «Спорт - норма жизни» национального проекта «Демография». Концепция Единой школьной лиги разработана по поручению губернатора Московской области Андрея Воробьёва для привлечения учащихся к регулярным занятиям спортом.

Спортсмены Школьники

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