Второй этап испытаний самолета SSJ-100 завершился в Жуковском

Читайте нас в:

«В лабораторных условиях мы воспроизводим полный жизненный цикл самолета, имитируя в случайных комбинациях сочетания всех возможных нагрузок, которые летательный аппарат может встретить при реальной эксплуатации. Это и контролируемые маневры, и турбулентность, и взлетно-посадочные режимы, и полёт на крейсерском режиме», - рассказал представитель ЦАГИ Станислав Дубинский.

Все этапы испытаний планируют завершить до конца этого года.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что Подмосковье создает 60-70 тысяч рабочих мест каждый год благодаря инвестиционным проектам.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».