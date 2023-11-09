Второй этап благоустройства сквера 200-летия завершился в Подольске

В центре обновленного сквера - одна из крупнейших в округе детская площадка. Вместе со спортивной зоной она занимает 900 квадратных метров. Дизайн разработан специально для парковой зоны: деревянная текстура, спокойные оттенки и необычные элементы.

Тренировочных комплексов в новом пространстве сразу два. Первый - с перекладинами и турниками для спортсменов. Второй предназначен для занятий с четвероногими питомцами. Это специализированная площадка для выгула собак.

Во время работ по благоустройству рабочие постарались сохранить все деревья. Убирали только засохшие, поваленные стволы и молодую поросль, которая затрудняла обзор и портила общий вид.

Бывшие пешеходные тропинки расширили и заасфальтировали. Площадь покрытия - около трех тысяч квадратных метров. Удобные лавочки, урны и перголы с качелями установили для комфортного отдыха жителей. В темное время суток территорию освещают 36 светодиодных фонарей.

Официальное открытие второй части сквера посетил исполняющий обязанности главы городского округа Подольск Григорий Артамонов.

«Вы видите, какая красота, даже дышится легче. <…> Теперь это облагороженное место: есть газон, ценные породы деревьев, которые здесь видите. Мы их высадили в рамках акции „Посади свой лес“ и будем продолжать высаживать каждый год», - отметил заместитель главы городского округа Подольск Михаил Степанов.

Основные работы в сквере уже завершены. Осталось только установить камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал об обновленной набережной озера Киово в Лобне. Там обустроили места для активного и спокойного отдыха.

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