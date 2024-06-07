Второй этап благоустройства лесопарка начался в Химках

Благоустроили уже 50 гектаров. Проложили пять километров тропинок, построили детскую площадку и пространство для выгула собак, установили 60 лавочек и новое освещение, а также подключили систему видеонаблюдения.

«Химкинский лесопарк - самая большая зеленая зона округа, мы благоустраиваем здесь более 130 гектаров. Наша задача - провести работы бережно и сохранить экосистему лесопарка», - отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин.

«Здесь раньше был непроходимый лес, а сейчас можно пройти по дорожкам, на велосипеде покататься и с собакой погулять. Мне нравится, как парк преобразился. Раньше тут были старые деревья и казалось, что парк не такой большой, а оказалось, что территория огромная. Появилось много места для прогулок», - отметила местная жительница Наталия Хворостина.

Полностью привести всю территорию в порядок планируют осенью этого года.

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