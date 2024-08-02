Вторая смена трудового отряда «Чистогорье» началась в Солнечногорске

Ребята прошли обязательный инструктаж по технике безопасности, тренинг по командообразованию и сразу отправились на работу. До конца августа они будут заниматься уборкой улиц, парков и скверов, поливать клумбы и выполнять другие виды благоустройства. Бригады будут работать в Солнечногорске, а также в поселках Андреевка и Алабушево. В течение смены для них организуют различные спортивные и развлекательные мероприятия.

«Трудовое воспитание во все времена играло большую роль для молодого поколения. У подростков, которые осознанно пришли в летние каникулы потрудиться на благо родного округа, происходит закладка правильных ценностей. Если человек своими руками наводит красоту, порядок, он потом все это бережет и ценит. Поэтому я благодарен каждому члену отряда за труд, это очень хорошие и правильные ребята», - отметил глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Ранее в округе подвели итоги первой смены. В июле на благо города трудились 128 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. В общей сложности они собрали порядка 800 мешков мусора объемом 160 литров. На протяжении месяца члены трудового отряда поддерживали чистоту на многих детских площадках, помогали ветеранам и пенсионерам.

Бригады, лучше всего сдавшие нормативы ГТО, и ребят, побивших рекорд прошлых лет, наградили кубками. Шесть юных работников отметили грамотами. Также подросткам вручили грамоты и подарки в шуточных номинациях - «Главным юмористам» и «Самым пунктуальным».

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