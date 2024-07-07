07 июля 2024, 18:07

Вторая смена экологического лагеря стартовала в Балашихе

Пресс-служба администрации Балашихи
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В парке «Пехорка» открылась июльская двухнедельная смена Городского молодежного экологического лагеря. Всего участие принимают более 100 детей от 14 до 17 лет.

Помимо уборки на разных территориях округа дети знакомятся с разными полезными навыками. Во время открытия смены, например, ребятам провели мастер-класс «как наложить жгут», здесь же можно было посмотреть на боеприпасы со времен ВОВ и даже сделать окопные свечи.

\"Экологический лагерь - это очень интересный опыт. Не только труд ради труда, но и дружба, появление новых навыков, возможность сделать свой город более красивым, чистым и уютным. Нам здесь жить, учиться, работать. Я вас поздравляю и хочу сказать, что мы гордимся вами. Желаем вам хороших и веселых каникул\", - сказала заместитель главы городского округа Балаших Лилия Татевосян.

Бонус для участников - зарплата. Ее выдают в конце смены. Всего в этом году в Балашихе будут трудоустроены более 1,5 тысячи школьников. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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Дети Балашиха Экология
07 июля 2024, 18:08
Скейт-парк появится на улице Заречной в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке "Заречная" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

На площади около пяти тысяч квадратных метров в парке \"Заречная\" оборудуют скейт-парк. Экстремальный комплекс будет включать в себя несколько площадок разной сложности, как для начинающих, так и для опытных спортсменов.

Трассы спортивной площадки будут состоять из волнообразных кочек, виражей и трамплинов. Также здесь появится амфитеатром, теннисные столы, скамейки, урны и камеры видеонаблюдения «Безопасный регион».

«В парке на Заречной улице в предыдущие годы проведено благоустройство. Жители, особенно молодёжь, попросили обустроить в этом месте скейт-парк - подобные площадки уже есть в парках «Пехорка» и Пестовский. Разработанный проект включили в региональную программу и приступили к воплощению идеи в жизнь», - сказал глава городского округа Балашиха Сергей Юров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что стадион «Авангард» в Коломне откроют после ремонта осенью.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Балашиха Парки
07 июля 2024, 18:07
Новые маршруты появятся в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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В микрорайоне Алексеевская роща появится три новых больших автобуса. На линии они выйдут с 8 июня и будут ходить от автостанции "Звездная", заезжать на новую остановку "Начало Лукино" и доезжать до метро "Щелковская".

Это добавит новый вариант маршрута от Балашихи до Москвы и в обратном направлении.

Недавно автопарк Балашихи также пополнился еще пятью новыми автобусами марки «ЛиАЗ 52922». В них имеется система климат-контроля, камеры, валидаторы для оплаты и USB-розетки.

Не допустить роста жалоб на общественный транспорт - одна из знаковых задач, подчеркнул губернатор Андрей Воробьев. В зависимости от сезона пассажирам важно наличие и кондиционеров, и обогревателей.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

В микрорайоне Алексеевская роща появится три новых больших автобуса. На линии они выйдут с 8 июня и будут ходить от автостанции \"Звездная\", заезжать на новую остановку \"Начало Лукино\" и доезжать до метро \"Щелковская\".

Автобусы Балашиха
07 июля 2024, 18:05
Больше 10 нелегальных точек торговли закрыли в Балашихе
Пресс-служба администрации Балашихи
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Сотрудники полиции вместе с отделом содержания территории провели рейд по несанкционированным торговым точкам в микрорайоне Южный в Балашихе. Такие проверки проходят ежегодно с 1 апреля по 1 ноября.

Выявляют нарушителей с помощью системы «Безопасный регион».

«Сотрудники управления имеют право только на озвучивание устных требований о прекращении коммерческой деятельности. Сотрудники полиции уполномочены составлять протокол в рамках Кодекса об административных правонарушениях РФ. Сотрудники административной комиссии, отдела содержания территории администрации, наделены полномочиями по работе в рамках Кодекса Московской области об административных правонарушениях», - сказала начальник управления потребительского рынка и услуг администрации округа Мария Проценко.

За один рейд комиссия проверила более 30 точек торговли. Из них 10 павильонов закрыли, там отсутствовали документы на право продажи товаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев напомнил о важности выездных администраций в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Торговля Балашиха
07 июля 2024, 16:00
Десятки праздничных мероприятий провели в Химках ко Дню семьи
Администрация Химки г.о.
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Веселые гуляния прошли накануне Дня семьи, любви и верности в городском округе Химки. Горожане участвовали в мастер-классах, квестах, флешмобах, викторинах.

Масштабную развлекательную программу «Семья. Лето. Парк» организовали на площадках Химок.

В парке культуры и отдыха «Экоберег» жители играли в игру «Шапки наголо», слушали лекцию «Тайна трехлинейки», делали зарядку «Папа, мама я - спортивная семья», рисовали на мастер-классе «Рисуем мир». В зоне отдыха «Дубки» слушали концерт баяниста Ивана Фирсова. А в «Подрезково» участвовали в игровом тренинге «Психология пластики».

Акция «Ромашковое поле», анимация «Папа, мама я - счастливая семья» и мастер-класс по созданию семейной фоторамки прошли в парках имени Толстого и Величко. Там же жители насладились праздничным концертом «Моя семья».

Для присутствующих организовали фотозоны.

«Мы просто в восторге от такой интересной программы в преддверии Дня семьи, любви и верности! Так много разнообразных мероприятий для всей семьи - концерты, мастер-классы, спортивные соревнования, ярмарки и многое другое. Это прекрасная возможность провести время весело с любимыми людьми. Праздник наполнил наши сердца радостью и любовью!», - поделилась химчанка Василина Ермолова.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Отдых Праздники Химки

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