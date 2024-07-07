Вторая смена экологического лагеря стартовала в Балашихе

Помимо уборки на разных территориях округа дети знакомятся с разными полезными навыками. Во время открытия смены, например, ребятам провели мастер-класс «как наложить жгут», здесь же можно было посмотреть на боеприпасы со времен ВОВ и даже сделать окопные свечи.

\"Экологический лагерь - это очень интересный опыт. Не только труд ради труда, но и дружба, появление новых навыков, возможность сделать свой город более красивым, чистым и уютным. Нам здесь жить, учиться, работать. Я вас поздравляю и хочу сказать, что мы гордимся вами. Желаем вам хороших и веселых каникул\", - сказала заместитель главы городского округа Балаших Лилия Татевосян.

Бонус для участников - зарплата. Ее выдают в конце смены. Всего в этом году в Балашихе будут трудоустроены более 1,5 тысячи школьников. Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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