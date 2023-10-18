Вторая очередь завода по производству электротехнического оборудования заработала в Дубне
В ОЭЗ «Дубна» заработала вторая очередь завода по производству электротехнического оборудования «Энкор». Реализация проекта позволит предприятию расширить ассортимент выпускаемой продукции.
По словам заместителя председателя правительства Подмосковья, министра инвестиций Екатерины Зиновьевой, инвестиции в проект превысили два миллиарда рублей.
Производитель электротехнического оборудования для энергетической отрасли России «Энкор» завершил строительство собственного научно-производственного комплекса на территории ОЭЗ «Дубна». В новом цеху будет запущено производство оборудования для электроэнергетической инфраструктуры железных дорог и метрополитена. Помимо этого, на предприятии налажено производство свыше 100 видов электротехнического оборудования.
Поддержка инвесторов - одна из ключевых задач, которую поставил правительству губернатор Подмосковья Андрей Воробьев. В эфире телеканала «Россия 24» он перечислил меры , которые помогают региональному бизнесу сконцентрироваться на главном.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».