Вторая фаза активности клещей началась в Подмосковье

Клещи впадают в состояние анабиоза лишь при первых заморозках, когда температура опускается ниже -5 градусов. Поэтому сейчас лучше предпринять меры, чтобы не получить укус во время прогулки.

Попадая на тело человека, клещ ищет открытое место для присасывания. Поэтому для лесных походов стоит предпочесть закрытую одежду, прячущую кожу. Это могут быть свитер с горлом, шапка, капюшон, плотные манжеты, заправленные в носки и сапоги брюки.

Спасатели отметили также, что одежду желательно обработать специальным спреем. Дома после прогулки необходимо проверить себя и своих домашних.

Если клещ все-таки укусил, нужно аккуратно извлечь его, посадить в банку с отверстием для воздуха и отвезти в лабораторию не позднее трех дней после укуса. О дальнейших действиях подскажет врач.

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