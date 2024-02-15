Всю снегоуборочную технику вывели для уборки в Подмосковье — Андрей Воробьев

«С утра наши дворники и вся снегоуборочная техника справляются со снегопадом в Подмосковье: 18 тысяч специалистов, 1,5 тысячи машин убирают дворовые и общественные территории, две тысячи единиц техники очищают дороги области», - подчеркнул он.

От ресурсных и частных организаций задействовали 2,3 тысячи человек и дополнительно 353 машины для уборки, погрузки и вывоза снега.

Сильный снегопад уже принес сугробы высотой до 14 сантиметров в некоторых городских округах Подмосковья. Техника и дворники работают с пяти часов утра.

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