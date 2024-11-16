16 ноября 2024, 19:37

Встречу жителей со специалистами «Мособлгаза» провели в Химках

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В городском округе Химки представители «Мособлгаза» встретились с жителями муниципалитета. Круглый стол организовали на базе комплекса «Арена Химки».

В рамках мероприятия горожане смогли задать все интересующие вопросы лично генеральному директору Игорю Баранову и представителям администрации округа.

«Сегодня у нас открытый прием служб „Мособлгаза“. Жители приходят с разными вопросами. Основные из них касаются социальной газификации. Наши жители активно подают заявки, а мы оперативно их выполняем», - рассказал заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся подключения к газу, технического обслуживания и эксплуатации газовых приборов.

Жительница Химок Екатерина Мещерякова приехала на мероприятие, чтобы подать заявку на социальную газификацию садового некоммерческого товарищества «Сходненские садоводы».

«В нем 130 участков, товарищество находится прямо в центре, в пойме реки Сходня. Большая часть людей живет здесь постоянно, строят капитальные дома. В них можно прописываться, людям удобно местоположение - хорошая зеленая зона», - поделилась она.

Напомним, что по президентской программе «Социальная газификация» жителям бесплатно проводят газ до границ участка. Всего за лето в муниципалитете провели инвентаризацию всех 126 садовых некоммерческих товариществ. К газу в Химках бесплатно подключили 30 населенных пунктов и свыше 140 домов.

Как рассказал генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз» Игорь Баранов, в этом году он жителей Московской области они получили 130 тысяч заявок на социальную газификацию, по 115 тысячам обращений уже выполнили работы, а 15 тысяч обрабатывают сейчас.

«Мы на еженедельной основе встречаемся с жителями разных округов Подмосковья, потому что понимаем важность нашей работы. Стараемся решать вопросы, общаться с людьми. Каждый год мы газифицируем по 50 населенных пунктов по губернаторской программе», - добавил он.

Любой желающий может подать заявку на бесплатное подключение участка к газу, если он соответствует следующим критериям: в населенном пункте есть магистральный газопровод, дом на участке - это капитальное строение, землю зарегистрировали в Едином госреестре недвижимости и она находится в собственности гражданина Российской Федерации. Проверить возможность подключения газа можно на официальном сайте Единого оператора газификации.

Отметим также, что свыше 55 тысяч квартир в этом году в Химках проверили на исправность газового оборудования. Посмотреть график техобслуживания с указанием адресов можно на сайте «Мособлгаз».

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ЖКХ Химки Газ
16 ноября 2024, 19:11
Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели офисе УК «Жилищник» в Химках
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Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с горожанами вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в офисе управляющей компании «Жилищник».

Мероприятие провели по аналогии с выездными администрациями, которые каждую неделю проходят в разных микрорайонах муниципалитета.

«Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства в офисе „Жилищника“. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня - еще один вариант для обратной связи», - подчеркнул Дмитрий Волошин.

Весной этого года руководитель Химок уже встречался с горожанами по вопросу ремонта фасада и содержания дома № 13 на улице Калинина. Обращение жительницы дома Елены Савельевой проработают с Фондом капитального ремонта Московской области.

«Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Вопрос взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые проблемы», - поделилась она.

Еще одно обращение поступило от жительницы дома № 32а на Московской улице Ирины Ермаковой. Последний раз здесь обновляли подъезды в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Вопрос включили в программу по ремонту на следующий год.

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ЖКХ Химки Ремонтные работы
16 ноября 2024, 18:56
Жителям Котельников напомнили об использовании световозвращающих элементов
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Сотрудники Люберецкой Госавтоинспекции вместе с юными инспекторами дорожного движения провели акцию «Засветись». Они напомнили жителям правила безопасного поведения на пешеходных переходах и использовании световозвращающих элементов на одежде.

Автоинспекторы провели беседы с водителями о том, как вестя себя на дороге осенью, а также предупредили о школьных каникулах.

Пешеходам рекомендовали переходить дорогу только в разрешенных местах, использовать светоотражающие элементы на одежде в темное время суток и смотреть по сторонам при пересечении проезжей части.

Инспекторы и юные инспекторы раздали всем световозвращающие значки.

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Правила Котельники
16 ноября 2024, 18:56
Встреча дольщиков нового жилого комплекса прошла в Котельниках
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Встреча прошла с дольщиками жилого комплекса «Новые Котельники». Участники обсудили график работ, срок сдачи и выдачу ключей.

Встреча прошла с заместителем генерального директора ООО СЗ «Новые Котельники» Сергеем Якшовым.

В настоящее время завершаются работы по закрытию теплового контура и установке дверей переходных балконов. Вскоре запустят систему отопления, и рабочие приступят к отделке мест общего пользования. На следующей неделе начнется монтаж лифтов.

Ввод объекта запланирован на первый квартал 2025 года. Выдача ключей собственникам начнется в мае.

Строительство находится на контроле Правительства Московской области. Представители Главгосстройнадзора проводят поверки каждые две недели и контролируют численность рабочих. В декабре объект посетит глава округа Михаил Соболев совместно с представителями прокуратуры и Главгосстройнадзора.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Строительство Котельники
16 ноября 2024, 17:56
Активисты «Молодой гвардии» провели экологическую акцию в Мытищах
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Молодогвардейцы в Мытищах организовали экологическую выставку. Они представили экспонаты, сделанные из пластика, который собрали во время субботников.

Экологическая выставка прошла в преддверии Всемирного дня вторичной переработки мусора. В ней приняли участие руководитель Комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты Московской области Илья Ермаков и член Общественной палаты Московской области Татьяна Филина.

Активисты таким образом хотели показать, что использованным материалам можно дать вторую жизнь, если смастерить из них игрушки или предметы быта.

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Мытищи Переработка Экология

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