Встречу жителей со специалистами «Мособлгаза» провели в Химках

В рамках мероприятия горожане смогли задать все интересующие вопросы лично генеральному директору Игорю Баранову и представителям администрации округа.

«Сегодня у нас открытый прием служб „Мособлгаза“. Жители приходят с разными вопросами. Основные из них касаются социальной газификации. Наши жители активно подают заявки, а мы оперативно их выполняем», - рассказал заместитель главы Химок по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Денис Юрков.

Собравшиеся обсудили вопросы, касающиеся подключения к газу, технического обслуживания и эксплуатации газовых приборов.

Жительница Химок Екатерина Мещерякова приехала на мероприятие, чтобы подать заявку на социальную газификацию садового некоммерческого товарищества «Сходненские садоводы».

«В нем 130 участков, товарищество находится прямо в центре, в пойме реки Сходня. Большая часть людей живет здесь постоянно, строят капитальные дома. В них можно прописываться, людям удобно местоположение - хорошая зеленая зона», - поделилась она.

Напомним, что по президентской программе «Социальная газификация» жителям бесплатно проводят газ до границ участка. Всего за лето в муниципалитете провели инвентаризацию всех 126 садовых некоммерческих товариществ. К газу в Химках бесплатно подключили 30 населенных пунктов и свыше 140 домов.

Как рассказал генеральный директор акционерного общества «Мособлгаз» Игорь Баранов, в этом году он жителей Московской области они получили 130 тысяч заявок на социальную газификацию, по 115 тысячам обращений уже выполнили работы, а 15 тысяч обрабатывают сейчас.

«Мы на еженедельной основе встречаемся с жителями разных округов Подмосковья, потому что понимаем важность нашей работы. Стараемся решать вопросы, общаться с людьми. Каждый год мы газифицируем по 50 населенных пунктов по губернаторской программе», - добавил он.

Любой желающий может подать заявку на бесплатное подключение участка к газу, если он соответствует следующим критериям: в населенном пункте есть магистральный газопровод, дом на участке - это капитальное строение, землю зарегистрировали в Едином госреестре недвижимости и она находится в собственности гражданина Российской Федерации. Проверить возможность подключения газа можно на официальном сайте Единого оператора газификации.

Отметим также, что свыше 55 тысяч квартир в этом году в Химках проверили на исправность газового оборудования. Посмотреть график техобслуживания с указанием адресов можно на сайте «Мособлгаз».

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