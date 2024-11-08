Встречу школьников с протоиереем Сергием Якимовым провели в Воскресенске

Во время беседы ребята затронули множество вопросов - как заранее подготовленных, так и возникших спонтанно. Учащихся интересовало будущее церкви в условиях современного мира, ее роль в жизни молодежи, а также поиск себя и своего предназначения. Отец Сергий охотно делился своим видением и ответил на все вопросы, касающиеся не только веры, но и других значимых тем: от взаимоотношений с родителями и создания крепкой семьи до демографических проблем и путей решения конфликтов.

Не остались в стороне и такие серьезные темы, как война и мир, философия, литература, а также взгляды на молодежные субкультуры и их место в обществе.

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