Встречу с жителями по вопросам ЖКХ провели офисе УК «Жилищник» в Химках
Глава городского округа Химки Дмитрий Волошин обсудил с горожанами вопросы жилищно-коммунального хозяйства. Встреча прошла в офисе управляющей компании «Жилищник».
Мероприятие провели по аналогии с выездными администрациями, которые каждую неделю проходят в разных микрорайонах муниципалитета.
«Обсудили вопросы жилищно-коммунального хозяйства в офисе „Жилищника“. Для жителей такой формат встреч удобен, потому что рядом с домом. Для меня - еще один вариант для обратной связи», - подчеркнул Дмитрий Волошин.
Весной этого года руководитель Химок уже встречался с горожанами по вопросу ремонта фасада и содержания дома № 13 на улице Калинина. Обращение жительницы дома Елены Савельевой проработают с Фондом капитального ремонта Московской области.
«Обратилась к главе с вопросом по капитальному ремонту кровли дома. Вопрос взяли в работу, ждем решения. Формат выездных приемов позволяет оперативно и конструктивно решать любые проблемы», - поделилась она.
Еще одно обращение поступило от жительницы дома № 32а на Московской улице Ирины Ермаковой. Последний раз здесь обновляли подъезды в 2018 году. Сейчас необходимо заменить входные двери. Вопрос включили в программу по ремонту на следующий год.
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