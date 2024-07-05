Встречу по вопросам здравоохранения провели в Ступине

С начала года профилактические обследования прошло более 60 тысяч жителей Мытищ. В результате этого удалось выявить более полутора тысяч заболеваний и предотвратить развитие осложнений.

Жители Мытищ могут пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства или посетить летние профосмотры в парках, на Днях семейного здоровья и в рамках выездных акций в центральном парке, которые проходят каждую субботу с 10 до 15 часов.

«С начала года диспансеризацию в Мытищах прошли более 60 тысячи человек, исполнение плана составляет 50%. В ходе плановых обследований впервые выявлено свыше 1,5 тысяч заболеваний. Все пациенты взяты на диспансерный учет. Приглашаем всех мытищинцев, еще не прошедших в этом году диспансеризацию, в поликлиники. Плановое обследование можно пройти с 8 утра до 8 вечера, а также по субботам», - прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

Большинство выявленных заболеваний связаны с болезнями системы кровообращения. И в этом случае, так же, как и в случаях с онкологическими заболеваниями, важно как можно раньше выявить патологию, чтобы повысить шанс на долголетие.

«Я - работающая пенсионерка, планировала воспользоваться шансом проверить здоровье в рамках бесплатной диспансеризации осенью, после окончания сезона отпусков. Но зачем ждать, если можно все сделать во время субботней прогулки в парке. Совместила приятное с полезным, получила от медиков полезные советы, которые помогут в будущем избежать досадных ошибок», - рассказала жительница Мытищ Лидия Петровна.

Ближайший День семейного здоровья пройдет 6 июля в поликлиниках № 1 и № 4. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС образца Московской области. Взрослые смогут сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию, проконсультироваться у врачей. Маленьких пациентов осмотрят педиатр, офтальмолог и невролог.

Отметим, что бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС жители Мытищ: с 18 до 39 лет - один раз в три года, с 40 лет - ежегодно. Записаться можно очно в регистратуре поликлиники, по телефону или через «Госуслуги», а также по телефону единой справочной службы 8(495) 308-13-00.

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