05 июля 2024, 12:56

Встречу по вопросам здравоохранения провели в Ступине

пресс-служба администрации
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Глава городского округа Ступино, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских провел выездную администрацию. Местные жители получили ответы на волнующие вопросы, касающиеся сферы здравоохранения.

В мероприятии также участвовали представитель регионального Министерства здравоохранения Александр Киреев и главный врач Ступинской клинической больницы Светлана Чудакова.

По словам Мужальского, выездная администрация проводилась в парке в рамках нового формата. Множество местных жителей приняли участие во встрече, обсуждая вопросы, связанные с вызовами скорой помощи, записью на прием к врачу, лечением и другими темами. Все обращения были рассмотрены, а некоторые вопросы решены на месте.

«Считаю, подобные встречи, касающиеся здравоохранения, полезны. Продолжим практиковать данный формат, в том числе и в сельской местности», - добавил Мужальских.

Кроме вопросов здравоохранения, жители интересовались сферой жилищно-коммунального хозяйства, а также порядком предоставления земельных участков и благоустройством городского округа. В выездной администрации приняли участие свыше 50 человек.

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Благоустройство Здравоохранение Ступино
05 июля 2024, 12:55
Более 60 тысяч жителей Мытищ прошли диспансеризацию
Пресс-служба городского округа Мытищи
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С начала года профилактические обследования прошло более 60 тысяч жителей Мытищ. В результате этого удалось выявить более полутора тысяч заболеваний и предотвратить развитие осложнений.

Жители Мытищ могут пройти диспансеризацию в поликлиниках по месту жительства или посетить летние профосмотры в парках, на Днях семейного здоровья и в рамках выездных акций в центральном парке, которые проходят каждую субботу с 10 до 15 часов.

«С начала года диспансеризацию в Мытищах прошли более 60 тысячи человек, исполнение плана составляет 50%. В ходе плановых обследований впервые выявлено свыше 1,5 тысяч заболеваний. Все пациенты взяты на диспансерный учет. Приглашаем всех мытищинцев, еще не прошедших в этом году диспансеризацию, в поликлиники. Плановое обследование можно пройти с 8 утра до 8 вечера, а также по субботам», - прокомментировала заместитель главного врача по поликлинической работе Екатерина Суслова.

Большинство выявленных заболеваний связаны с болезнями системы кровообращения. И в этом случае, так же, как и в случаях с онкологическими заболеваниями, важно как можно раньше выявить патологию, чтобы повысить шанс на долголетие.

«Я - работающая пенсионерка, планировала воспользоваться шансом проверить здоровье в рамках бесплатной диспансеризации осенью, после окончания сезона отпусков. Но зачем ждать, если можно все сделать во время субботней прогулки в парке. Совместила приятное с полезным, получила от медиков полезные советы, которые помогут в будущем избежать досадных ошибок», - рассказала жительница Мытищ Лидия Петровна.

Ближайший День семейного здоровья пройдет 6 июля в поликлиниках № 1 и № 4. С собой нужно взять паспорт и полис ОМС образца Московской области. Взрослые смогут сделать ЭКГ, флюорографию и маммографию, проконсультироваться у врачей. Маленьких пациентов осмотрят педиатр, офтальмолог и невролог.

Отметим, что бесплатную диспансеризацию могут пройти все застрахованные в системе ОМС жители Мытищ: с 18 до 39 лет - один раз в три года, с 40 лет - ежегодно. Записаться можно очно в регистратуре поликлиники, по телефону или через «Госуслуги», а также по телефону единой справочной службы 8(495) 308-13-00.

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Мытищи Поликлиники Диспансеризация Парки
05 июля 2024, 12:49
Дети с ОВЗ выступили на фестивале «Вместе мы можем все» в Ногинске
министерство социального развития Московской области
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Фестиваль для людей с ограниченными возможностями здоровья «Вместе мы можем все» провели в Глуховском парке Ногинска. Подробнее о мероприятии рассказали в Министерстве социального развития Московской области.

Открыл фестиваль коллектив «Только вместе», представленный воспитанниками отделения реабилитации для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Ребята прочитали стихи о родине, исполнили гимн России.

На празднике выступили также артисты Глуховского дома культуры. На площадке фестиваля работали контактный зоопарк, мастер-классы, выставка творческих работ участников. Получатели социальных услуг из Ногинска подготовили работы в широком диапазоне техник.

Приподнятое настроение участников и гостей мероприятия стало еще лучше после угощения мороженым.

Реабилитационный центр для слепоглухих откроют в Сергиевом Посаде осенью. Троице-Сергиева Лавра пыталась создать учреждение за счет благотворительных средств, однако это оказалось непросто. Помочь благому делу вызвался губернатор Подмосковья Андрей Воробьев , благодаря чему центр откроет свои двери уже в этом сентябре.

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Праздники Фестивали Богородский
05 июля 2024, 12:48
Акция «Чистый лес» прошла в 10 округах Подмосковья
Медиасток.рф
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Экологическая акция «Чистый лес» проходит в Подмосковье при поддержке Комитета Мособлдумы по имущественным отношениям, природопользованию и экологии. В ее рамках уборку природных территорий провели уже в десяти округах.

«Акция ежегодная, традиционная, самое главное - в центре внимания наших жителей. И с каждым годом мы стремимся сделать ее еще более масштабной», - сообщил председатель Комитета Владимир Шапкин.

Он подчеркнул, что в 2023 году субботники прошли на 20 лесных участках в 19 округах. Тогда участниками акции стали свыше 1,2 тысячи человек. В этом году к экологическому мероприятию присоединятся 26 муниципалитетов.

«Площадь убранных территорий составила 24 гектара, в акции приняли участие порядка 500 человек», - заключил спикер.

Ближайшие субботники в рамках акции пройдут в Домодедове и Коломне 6 июля. Однако, в случае непогоды их могут перенести.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев указал на необходимость усилить борьбу с выбросом мусора в неположенных местах.

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Мособлдума Экология
05 июля 2024, 12:46
Ансамбль из Лобни выступил в военном госпитале в Марфино
Администрация г.о. Лобня
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Концерт хора русской песни «Сударушка» из Лобни прошел в военном санатории Марфино. Артисты исполнили русские народные песни и советские произведения.

Зрителями стали ветераны военной службы и участники специальной военной операции, которые проходят восстановление в госпитале.

«Мы вложили в наше выступление всю нашу творческую энергию. Никто не остался равнодушным, зрители долго не отпускали ансамбль своими бурными аплодисментами», - прокомментировали участники хора.

Отметим, что во дворце культуры «Чайка», где занимается коллектив «Сударушка», регулярно показывают кинофильмы, работают творческие коллективы, студии и кружки. Сотрудники организовывают фестивали, конкурсы и выставки, проводят спектакли и концерты.

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Лобня Военные

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