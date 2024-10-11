11 октября 2024, 20:05

Встречу по вопросам работы коммунальных служб и сотрудников ЕДДС провели в Чехове

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Глава городского округа Чехов Михаил Собакин с рабочим визитом посетил Единую дежурно-диспетчерскую службу. Центральной темой встречи стал вопрос взаимодействия между коммунальными службами и сотрудниками ЕДДС.

Руководитель Чехова Михаил Собакин проверил, как исполняют поручение губернатора Московской области Андрея Воробьева о внесении сведений об отключениях на объектах жилищно-коммунального хозяйства в информационную систему.

Единая дежурно-диспетчерская служба городского округа Чехов включает в себя несколько структур: Система «112», аварийно-спасательная группа «ЧеховСпас» и «Горячая линия» главы округа. Каждый день операторы принимают от 500 до 700 обращений от граждан. Во время чрезвычайных ситуаций количество звонков увеличивается до 1500 в сутки. Служба «112» Чехова не раз входила в тройку лучших среди округов Подмосковья.

Во время встречи Михаил Собакин обсудил с руководством муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» порядок взаимодействия между коммунальными службами и сотрудниками диспетчерской службы. Чтобы оператор колл-центра располагал полной информацией о нарушении и сроках его устранения, коммунальные службы округа обязаны в кратчайшие сроки проинформировать диспетчера о происшествии.

«Уже сейчас руководством муниципального предприятия принято решение о создании профессиональной внутренней круглосуточной диспетчерской службы, в задачи которой войдет не только своевременное информирование сотрудников ЕДДС о происшествиях, но оперативное реагирование на технологическое нарушение. Но самое главное, это повысит информационное взаимодействие с жителями и снизит ряд вопросов, касающихся конкретного адреса и обозначенной заявителем проблемы», - сказал Михаил Собакин.

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Благоустройство Чехов
11 октября 2024, 20:07
Более 50 студентов приняли участие в фестивале «Всегда 20» в Мытищах
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Региональный творческий фестиваль «Всегда 20» прошел среди студенческих отрядов Московской области в Мытищах. В мероприятии приняли участие более 50 молодых и талантливых ребят.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе подчеркнула, что в этом году Российские студенческие отряды (РСО) отмечают двойной юбилей - 65 лет с момента создания движения и 20 лет с начала его современного этапа. Она отметила, что в честь этих событий по всей стране проходят различные мероприятия, и Подмосковье не стало исключением.

Творческий фестиваль вновь продемонстрировал, что участники не только являются высококвалифицированными специалистами, но и обладают артистическими талантами. Конкурс охватывал несколько направлений: вокал, хореографию, театр и медиа. Результаты объявят во время торжественного закрытия третьего трудового семестра студенческих отрядов области.

Фестиваль проходил в несколько этапов. Участники сначала отправляли видеозаписи своих номеров, потом проходил онлайн-отбор, а затем финалисты смогли продемонстрировать свои способности на гала-концерте.

Командир штаба РСО в Мытищинском филиале МГТУ имени Н. Э. Баумана Александр Калинкин отметил значимость фестиваля и выразил благодарность всем артистам, принявшим участие. Он отметил, что их мастерство и талант вдохновляют и создают незабываемые впечатления. Калинкин также предложил сделать фестиваль «Всегда 20» ежегодным событием.

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Мытищи Фестивали Студенты конкурсы
11 октября 2024, 19:37
Подмосковные студенты победили на конкурсе профмастерства в Коломне
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Конкурс профессионального мастерства среди студенческих сельскохозяйственных отрядов «Труд Крут» состоялся в Коломне. Мероприятие организованно при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области.

На протяжении трех дней активисты студенческих отрядов демонстрировали свои знания и навыки в таких областях, как ветеринария, зоотехния, агрономия, технологии переработки продукции и сбор сезонного урожая.

Министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе отметила, что победители в каждой категории станут частью сборной студенческих сельскохозяйственных отрядов Центрального федерального округа и представят свои регионы на конкурсе на лучший сельскохозяйственный отряд.

Студенты РСО Московской области продемонстрировали высокие результаты. Арина Арсеньева из Сергиево-Посадского колледжа заняла первое место в категории «Ветеринария». В компетенции «Зоотехния» лучшей стала Милослава Дурова из Коломенского аграрного колледжа имени Н. Т. Козлова.

Студентка Волоколамского аграрного техникума «Холмогорка» Вероника Козлова заняла первое место в категории «Технология переработки продукции», а Анастасия Бессонова из Коломенского аграрного колледжа получила второе место в той же компетенции. Третье место в категории «Сбор сезонного урожая» заняла Светлана Зязина.

В перерывах между конкурсами студенты смогли посетить Коломенский Кремль и музей «Коломенская пастила», а также принять участие в нетворкинге и развлекательных мероприятиях.

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Коломна Молодежь Студенты
11 октября 2024, 19:25
Более 700 многоквартирных домов обеспечили теплом в Чехове
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На встречу с главой городского округа Чехов Михаилом Собакиным приехали руководители ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний. Они доложили ситуацию с подачей тепла в муниципалитете. В Чехове свыше 700 многоквартирных домов уже обеспечили теплом.

Главы ресурсоснабжающей организации и управляющих компаний рассказали руководителю муниципалитета Михаилу Собакину о ходе подачи отопления в многоквартирные дома округа.

Сегодня без тепла остаются менее 30 из 769 домов. Причиной стали технологические повреждения инженерных коммуникаций. Утечки устраняют восемь аварийных бригад.

Уже завершили работы на центральном тепловом пункте № 3. К концу дня дома, подключенные к этому объекту, обеспечат теплом. В оставшиеся дома поселка Новый Быт до конца дня также дадут отопление.

На встрече отдельно обсудили вопросы содержанию подвалов. В округе уже начала работать каналопромывочная машина. Подвалы очистят и осушат в течение ближайших нескольких дней.

Руководители муниципального предприятия «Жилищно-коммунальное хозяйство Чеховского района» рассказали главе округа об наборе новых сотрудников. Свыше 25 человек уже трудоустроили, около 10 кандидатов сейчас проходят собеседование.

«Еще раз благодарю жителей за понимание. В данный момент моей основной задачей остается подача тепла во все жилые помещения. Для ускорения процесса мы задействуем не только свои аварийные бригады, но и используем помощь подрядных организаций», - подчеркнул Михаил Собакин.

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Отопление Чехов
11 октября 2024, 18:07
Нуждавшихся в помощи пенсионеров вызволили из запертых квартир в 2 округах Подмосковья
ГКУ МО "Мособлпожспас"
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За сутки сотрудники 233-й и 276-й пожарно-спасательных частей ГКУ МО «Мособлпожспас» выезжали на вскрытие дверей в квартиры, где находились пожилые люди, нуждавшиеся в медицинской помощи. Инциденты произошли в Сергиево-Посадском и Шатурском округах.

Заместитель начальника ПСЧ-276 Александр Львов сообщил, что жительница поселка Мишеронский округа Шатура обратилась в экстренную службу, так как ей стало плохо - она упала и не смогла подняться самостоятельно.

«Прибыв по указанному адресу, работники противопожарно-спасательной службы в присутствии сотрудников полиции вскрыли входную дверь с помощью шанцевого инструмента и вошли в помещение», - добавил Львов.

Начальник ПСЧ-233 Вячеслав Ефремов добавил, что в этот же день в службу спасения поступил звонок от женщины, которая не могла открыть дверь квартиры своей 94-летней матери в Сергиево-Посадском округе. Оказалось, что обе входные двери были заперты изнутри.

По прибытии спасатели вскрыли дверь с помощью инструмента. Пенсионерка пожаловалась на высокое давление, и медики оказали ей помощь на месте.

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Спасатели Сергиев Посад Шатура

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