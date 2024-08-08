08 августа 2024, 13:19

Встречу по вопросам безопасности критической инфраструктуры провели в Подмосковье

Пресс-служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области
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Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области провело встречу по вопросам критической информационной инфраструктуры. Участники, среди которых были представители Госкорпорации «Росатом», а также высокотехнологических компаний, наметили три основных направления работы в этой области.

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, регион в июне подписал соглашение о сотрудничестве с Росатомом в сфере технологической безопасности критической информационной инфраструктуры.

«На текущий момент мы определили три ключевых направления взаимодействия - это инвестиционная часть, процесс интеграции подмосковного высокотеха в создание и обеспечение критической информационной инфраструктуры, а также подготовка кадров для развития этой сферы», - пояснила Зиновьева.

Она добавила, что в Подмосковье работают множество высокотехнологичных компаний, которые могут быть интересны Росатому как партнеры по совместным проектам.

Что касается подготовки кадров, то Министерство предложило для развития критической информационной инфраструктуры использовать образовательные заведения региона. В частности, по проекту «Профессионалитет» уже создано 17 образовательных кластеров.

«С июля этого года Росатом получил полномочия по реализации государственной политики в области обеспечения технологической независимости объектов КИИ в России. Это открывает новые возможности для развития отечественных технологий, обеспечивает более эффективное внедрение успешных научно-технических и организационных подходов на федеральном уровне», - отметил директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов Он добавил, что основная цель работы - обеспечить максимальную надежность систем работающих в атомной отрасли, особенно на объектах КИИ.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Инвестиции Работа Промышленность Технологии Наука Росатом
08 августа 2024, 13:37
Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей начался в Подмосковье
Медиасток.рф
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Конкурс на зачисление в кадровый резерв главных врачей стартовал в Московской области. Подать заявку на участие могут граждане России до 50 лет, работающие в государственной системе здравоохранения Подмосковья и имеющие высшее медицинское образование,

Участникам конкурса также необходимо иметь стаж работы на руководящей должности не менее пяти лет. Кандидатам предстоит пройти несколько этапов, после чего их зачислят в кадровый резерв руководителей медорганизаций. При появлении вакансии ему предложат одну из должностей.

По словам министра здравоохранения Московской области Алексея Сапанюка, конкурс поможет найти талантливых руководителей.

Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо направить документы на почту mz_rezervmzmo@mosreg.ru до 31 августа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. Так, в планах открыть 10 поликлиник и 12 ФАПов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Здравоохранение Врачи Медицина
08 августа 2024, 13:36
Росгвардия задержала подозреваемого в обороте наркотиков в Солнечногорске
Пресс-служба ГУ Росгвардии по Московской области
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Сотрудники Росгвардии Московской области задержали мужчину, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков. Инцидент произошел в Солнечногорске.

Патрулируя улицы округа, стражи порядка обратили внимание на мужчину, идущего рядом с лесополосой. Мужчина не смог пояснить причину своего нахождения в безлюдном месте, отряхивал одежду, нервничал и путался в словах.

У гражданина обнаружили и изъяли два свертка с порошкообразным веществом, а также прибор для определения массы. Мужчину задержали для дальнейшего разбирательства.

Выяснилось, что задержанный планировал сбыть вещество путем «закладок» в лесном массиве. По данному факту возбудили уголовное дело.

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Росгвардия
08 августа 2024, 13:35
Международный форум о развитии ОЭЗ пройдет в Дубне в октябре
Министерство инвестиций, промышленности и науки МО
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Международный форум о развитии особых экономических зон пройдет в Дубне 3 и 4 октября. Участниками встречи станут более 400 представителей 27 стран. Об этом сообщили в Мининвесте Московской области.

«В рамках этого форума мы хотим предложить иностранным инвесторам посмотреть, насколько открыто российское сообщество к реализации зарубежных инвестиционных проектов», - отметил директор Ассоциации кластеров, технопарков и ОЭЗ России Михаил Лабудин.

По его словам, также запустят сервис одного окна Single Window. С его помощью иностранным инвесторам предложат пройти путь от регистрации юридического лица до включения его в качестве резидента ОЭЗ.

Особая экономическая зона «Дубна» примет участников из стран БРИКС и АСЕАН. На форуме пройдут деловые встречи и переговоры с российскими и зарубежными инвесторами для создания прочных деловых связей и реализации инвестиционных проектов.

«Сегодня в ОЭЗ „Дубна“ работают свыше 170 предприятий, реализующие проекты, в том числе направленные на обеспечение технологического суверенитета страны», - отметила заместитель председателя правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Она уточнила, что особая экономическая зона входит в число лучших в России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что защита прав добросовестных предпринимателей является одной ключевых задач в регионе.

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Инвестиции Бизнес
08 августа 2024, 13:34
Поэтический вечер прошел в парке «Сосенки» в Видном
Администрация Ленинского городского округа
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Учащиеся школ и творческих студий Видного поучаствовали в поэтическом вечере в парке «Сосенки». Там прозвучали стихотворения Александра Пушкина, а также поэтов Серебряного века.

Мероприятие организовали активисты местного отделения «Движение Первых». Школьники округа рассказывали на сцене стихотворения и басни.

«Отозвались ребята, интересующиеся поэзией, которым нравится выступать на сцене. Ребята, которые ждут возможности снова и снова попробовать себя в амплуа актера и показать свои таланты миру», - сказала председатель совета местного отделения общественной организации «Движение Первых» Ксения Жукова.

Проведение поэтических вечеров решили сделать в городе традиционным.

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Видное Ленинский округ Парки

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