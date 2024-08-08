Встречу по вопросам безопасности критической инфраструктуры провели в Подмосковье

По словам заместителя председателя правительства - министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, регион в июне подписал соглашение о сотрудничестве с Росатомом в сфере технологической безопасности критической информационной инфраструктуры.

«На текущий момент мы определили три ключевых направления взаимодействия - это инвестиционная часть, процесс интеграции подмосковного высокотеха в создание и обеспечение критической информационной инфраструктуры, а также подготовка кадров для развития этой сферы», - пояснила Зиновьева.

Она добавила, что в Подмосковье работают множество высокотехнологичных компаний, которые могут быть интересны Росатому как партнеры по совместным проектам.

Что касается подготовки кадров, то Министерство предложило для развития критической информационной инфраструктуры использовать образовательные заведения региона. В частности, по проекту «Профессионалитет» уже создано 17 образовательных кластеров.

«С июля этого года Росатом получил полномочия по реализации государственной политики в области обеспечения технологической независимости объектов КИИ в России. Это открывает новые возможности для развития отечественных технологий, обеспечивает более эффективное внедрение успешных научно-технических и организационных подходов на федеральном уровне», - отметил директор по информационной инфраструктуре Госкорпорации «Росатом» Евгений Абакумов Он добавил, что основная цель работы - обеспечить максимальную надежность систем работающих в атомной отрасли, особенно на объектах КИИ.

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