Встречу по управлению многоквартирными домами провели в правительстве Подмосковья
Заседание Межведомственной комиссии по вопросам управления многоквартирными домами провели в правительстве Московской области. Участники обсудили, как усовершенствовать качество оказываемых услуг, а также разработали комплекс необходимых для этого мер.
В мероприятии приняли участие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Министерства территориальной политики, Главного управления региональной безопасности, а также администраций 33 городских округов Подмосковья.
Члены комиссии обсудили вопросы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, а также вопросы повышения качества жизни жителей.
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