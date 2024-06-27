27 июня 2024, 21:56

Встречу по управлению многоквартирными домами провели в правительстве Подмосковья

Источник: пресс-служба Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области
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Заседание Межведомственной комиссии по вопросам управления многоквартирными домами провели в правительстве Московской области. Участники обсудили, как усовершенствовать качество оказываемых услуг, а также разработали комплекс необходимых для этого мер.

В мероприятии приняли участие представители Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору, Министерства территориальной политики, Главного управления региональной безопасности, а также администраций 33 городских округов Подмосковья.

Члены комиссии обсудили вопросы по обслуживанию и ремонту многоквартирных домов, а также вопросы повышения качества жизни жителей.

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Ремонтные работы
27 июня 2024, 22:22
Легкоатлеты из Химок стали чемпионами России
Администрация г.о. Химки
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Воспитанники физкультурно-спортивного клуба «Благо» городского округа Химки стали чемпионами России по легкой атлетике среди лиц с интеллектуальными нарушениями. Всего на турнире боролись за первенство 200 спортсменов из 28 регионов России.

Химчанка Наталья Саинчина забрала золото в беге на дистанции 400 метров с барьерами, а атлет Павел Саркеев преодолел полтора и пять километров и стал серебряным призером соревнований. Ранее спортсмен в составе национальной сборной среди участников с интеллектуальными нарушениями одержал первенство на международных состязаниях в Марокко.

Среди 400 спортсменов из 66 стран провели этап Гран-при. Россию представляли 19 спортсменов. Сборная нашей страны завоевала восемь золотых, шесть серебряных и пять бронзовых медалей.

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Спортсмены Химки
27 июня 2024, 22:21
Финал серии всероссийских веломарафонов состоялся в Химках
Администрация г.о. Химки
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Финал серии веломарафонов в рамках Кубка «Wilier Trophy Cup» состоялся в олимпийском учебно-спортивном центре «Планерная» городского округа Химки. Участниками стали почти 250 спортсменов разных регионов страны.

Состязания провели по общим правилам в личном и командном зачетах. Химки представляли 12 спортсменов. Велосипедист Федор Никифоров выступил в категории юниоров на дистанции 40 километров и стал лучшим среди своих земляков. Среди ребят 2014–2015 годов рождения лучший результат у Константина Сульженко на дистанции два километра. Быстрее всех в женской категории этого возраста расстояние преодолела Виктория Яблонская.

Повысить мастерство спортсменов и популяризовать велоспорт среди молодежи - основные задачи марафона.

«Велоспорт в России набирает все большую популярность среди любителей активного отдыха. Кроме того, данный вид спорта становится все более доступным для широкой аудитории благодаря развитию инфраструктуры. В нашем городском округе созданы все необходимые условия: строятся велодорожки и появляются пункты проката велосипедов», - прокомментировал депутат Химок Алексей Федоров.

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Спортсмены Химки
27 июня 2024, 22:21
Глава Химок Дмитрий Волошин провел встречу со стобалльниками в Химках
Администрация г.о. Химки
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Глава городского округа Химки встретился с выпускниками, получившими 100 баллов на ЕГЭ. Ребята задали Дмитрию Волошину интересующие вопросы и поделились своими планами.

Среди химкинских школ, которые подготовили стобалльников: школа № 1, лицей № 12, лицей № 15, «Триумф», Аэрокосмический лицей, Химкинский лицей, «Перспектива», Центр образования «Золотой ключик», «Лига первых», «Наследие», НОЧУ «Современная школа».

«По результатам сдачи ЕГЭ по русскому языку, математике, физике, химии, литературе и английскому языку наивысший балл получили 25 выпускников. Также трое ребят получили 200 баллов по двум предметам. Гордимся нашими школьниками», - прокомментировал Дмитрий Волошин.

«Разумеется, перед ЕГЭ был мандраж, так как это был самый первый мой экзамен. И присутствовала неуверенность, а вдруг попадется то, что я не знаю, или то, что я не прошла, или то, что я забыла. Все-равно присутствовало это волнение, несмотря на огромный пласт подготовки», - отметила выпускница Аэрокосмического лицея Полина Морлок.

Выпускные вечера пройдут в Химках 28 июня. Почти 1200 ребят попрощаются со школой в этом году.

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ЕГЭ Химки Школьники
27 июня 2024, 22:21
Врач-педиатр НИКИ детства Наумова рассказала о правилах похода в лес с детьми
Медиасток.рф
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В подмосковных лесах продолжается сезон сбора грибов и ягод, и многие отправляются на тихую охоту всей семьей. Как подготовиться к походу вместе с ребенком, чтобы отдых не закончился травмами, рассказала врач-педиатр НИКИ детства Ирина Наумова.

По ее словам, детям нужно объяснить, что что не стоит трогать неизвестные грибы и есть незнакомые ягоды - они могут быть ядовитыми, а также показать, где находятся стоянка, костер, туалет и другие важные ориентиры, которые не позволят ему заблудиться. Одежду ребенка необходимо обработать репеллентами и пришить на нее светоотражатели, чтобы его было видно издалека.

«Летом в лесу много клещей, поэтому ребенку лучше надеть длинные штаны и заправить их в закрытую обувь. Не забудьте дать ребенку свисток - его звук будет далеко слышен в лесу и поможет быстро найти друг друга при необходимости. А телефон поместите в водонепроницаемый чехол, чтобы гаджет не намок в случае дождя», - посоветовала Наумова.

С собой, продолжила педиатр, нужно взять средства от укусов насекомых, легкий перекус, воду, аптечку с самыми необходимыми лекарствами и перевязочными материалами, компас, нож, зажигалку, солнцезащитный крем, портативное зарядное устройство для телефона.

«Никогда не оставляйте детей без присмотра и не разрешайте им ходить в лес без взрослых. Ни в коем случае дети не должны разжигать костер без помощи взрослых - большинство лесных пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем», - заключила Наумова.

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Дети Правила Походы

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