Встречу главы округа и представителя Россетей с жителями провели в Чехове

На встречу с жителями деревни Васькино прибыли глава городского округа Чехов Михаил Собакин и начальник чеховского отделения Россетей Иван Выскребенцов. Во время дискуссии собравшиеся затронули вопросы освещения улиц, мощности напряжения, замены линий электропередачи и многие другие.

«Я приехала по просьбе жителей, и мы совместно со старостами городского округа составили перечень вопросов и инициатив как к главе, так и руководителю южных сетей Россетей», - сказала староста деревни Карьково Елена Родионова.

Она предложила создать чат, куда войдут представители районных электросетей и старосты. Это поможет оперативно решать возникающие вопросы.

«Очень много моментов, которые необходимо на совещании перед зимой обсудить. Поскольку аварийные ситуации случаются, до строительства энергоцентра они будут, надо это понимать. Надо подстраховаться», - отметила Елена Родионова.

Руководитель муниципалитета Михаил Собакин сразу же ответил на вопрос старосты.

«Есть предложение - действительно создать отдельный чат, как вы и сказали. Просто этот чат, в котором я есть, наложить в чат старост. Поскольку оперативная информация у меня и моих замов есть, которую мы получаем и от Россетей, и от всех остальных», - подчеркнул глава городского округа Чехов Михаил Собакин.

Формат таких выездных встреч высоко оценили местные жители. Подобные мероприятия позволяют присутствующим задать вопрос напрямую и сразу же получить ответ. Такие встречи будут проходить и далее.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».