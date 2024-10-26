Встречу для семей с детьми с особенностями развития провели в Красногорске

Свыше 40 участников встречи задали десятки вопросов. Большинство из них касалось темы здравоохранения.

«Сегодня была проведена плодотворная работа. В основном это были вопросы обеспечения лекарственными средствами, записи к специалистам. Все вопросы приняты, даны соответствующие ответы, а какие-то если вопросы индивидуального плана - мы записали и будем оказывать содействие в их решении», - сказала заведующая Отделом социального обслуживания Министерства социального развития Московской области Ольга Катаева.

На встрече обсудили действующие в Московской области меры поддержки для семей с детьми-инвалидами. К примеру, ежемесячное пособие, компенсация на приобретение школьной формы, путевки в санатории.

Кроме того, объявили об открытии нового корпуса Комплексного центра социального обслуживания и реабилитации на Центральной улице. Это произойдет в феврале 2025 года.

В центре будут работать трудовые мастерские. Здесь детей будут обучать ремеслам, помогать им адаптироваться в обществе.

Также для каждого городского округа Подмосковья создадут специальную онлайн-группу со специалистами Министерства социального развития. Родители смогут оперативно решать вопросы с помощью этого инструмента.

Отметим, что это уже второе подобное мероприятие в 2024 году. Идею их проведения предложили вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева и министр социального развития Андрей Кирюхин.

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