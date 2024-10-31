Встречи с газовыми участковыми пройдут в Воскресенске в ноябре

В Воскресенске ближайшие встречи запланированы на улице Рабочей микрорайона Москворецкий и состоятся 1 ноября с 11:00 до 12:00 возле дома № 101, 5 ноября с 11:00 до 12:00 у дома № 103 и 8 ноября с 11:00 до 12:00 у дома № 106.

На этих встречах жители смогут задать вопросы о техническом обслуживании газового оборудования в своих квартирах и получить квалифицированные ответы от специалистов.

Для получения консультаций также можно обратиться на горячую линию Мособлгаза по телефону: 8 495 122 40 04.

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