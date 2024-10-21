21 октября 2024, 16:35

Встречи по вопросам газового обслуживания квартир пройдут в Воскресенске до 25 октября

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В городском округе Воскресенск с 21 по 25 октября организуют встречи по вопросам технического обслуживания газового оборудования в квартирах. Горожане смогут задать все интересующие вопросы газовым участковым.

На встречах с участием газовиков жителям Воскресенска расскажут о техобслуживании оборудования в квартирах.

Первая встреча в округе пройдет 22 октября с 11:00 до 12:00 на Колыберевской улице, дом № 2, 25 октября мероприятие проведут с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Ломоносова, дом № 109. Горожане смогут лично задать все вопросы специалистам и получить на них ответы.

Отметим, в Подмосковье с 1 января 2024 года газораспределительная организация «Мособлгаз» получила исключительное право на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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Благоустройство Газ Воскресенск
21 октября 2024, 16:15
Спортивные соревнования среди медработников прошли в Талдоме
МОНИКИ им. Владимирского
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Врачи МОНИКИ имени Владимирского приняли участие в ежегодных «Больших Гонках — 2024» среди медработников Подмосковья. Соревнования прошли во Дворце спорта «Атлант» в Талдоме.

Медсестра стерилизационной Татьяна Бовкунова завоевала первое место в состязании «Бои гладиаторов», показав отличную физическую подготовку и стремление к победе. Директор МОНИКИ Константин Соболев отметил успешный дебют команды на соревнованиях и подчеркнул важность таких мероприятий для популяризации здорового образа жизни.

В этом году в гонках участвовали более 100 медиков, включая врачей, фельдшеров и медсестер. Они соревновались в эстафетах, гонках, а также в испытаниях на силу и выносливость.

Врачи Талдом
21 октября 2024, 16:13
Конкурс по правилам дорожного движения прошел для школьников в Лобне
Пресс-служба администрации г.о. Лобня
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Смотр-конкурс «Марафон творческих программ по пропаганде безопасного поведения детей на дорогах» провели во дворце «Планета талантов» в Лобне. В мероприятии участвовали школьники от четвертых до девятых классов из учебных заведений муниципалитета.

Борьбу за победу вели почти 80 учащихся из 10 команд. Они показывали в театрализованной и стихотворной форме, как нужно вести себя на дорогах, какие опасные ситуации могут поджидать пешеходов и что такое «Дорожная азбука».

В результате жюри, оценив все выступления, отдало победу отряду «Уступи дорогу» из школы № 10.

Организаторы конкурс в очередной раз напомнили о важности использования на верхней одежде светоотражающих элементов и необходимости соблюдать правила дорожного движения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Лобня ГИБДД конкурсы
21 октября 2024, 16:10
Городские парки в Павловском Посаде представили афишу до 26 октября
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Новая неделя стартует в парках Павлово-Посадского городского округа. Мероприятия пройдут до 26 октября.

«Хлеб - чудо земли» - интеллект-пикник, который пройдет 22 октября в павильоне городского парка в 11:00. Там же 22 октября Общественный совет проведет прием граждан в 17:00. На мероприятии обсудят допустимый уровень шума при уборке территорий.

В пятницу в 11:00 в городском парке пройдет мастер-класс «Есть идея», а вечером молодогвардеец Матвей приглашает на концерт «Звуки заботы». Мастер-класс для юных жителей Павловского Посада «Пластилиновая ворона» пройдет в субботу.

В парке Победы также организуют прием Общественного совета. Он состоится 23 октября в 10:00.

В парке «Дубрава» в субботу пройдет первое занятие по йоге «Цигун». Начало - в 16:00.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».

Павловский посад Парки
21 октября 2024, 15:55
Движение «Отцы Подмосковья» провело ежегодный традиционный форум
Министерство информации и молодежной политики Московской области
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Общественная палата Московской области совместно с движением «Отцы Подмосковья» при поддержке Министерства информации и молодежной политики региона организовали VII Форум «Отец. Отцовство. Отечество». Мероприятие сфокусировано на традиционных духовно-нравственных семейных ценностях.

Мероприятие открылось концертной программой, в ходе которой состоялась церемония награждения общественной премией «Отец Подмосковья» и подведение итогов Московского областного конкурса видеороликов «Российские ценности».

Первый заместитель председателя Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева, представляя приветственное слово от имени председателя Анатолия Торкунова, отметила, что форум стал важной платформой для диалога и объединения отцовского сообщества региона.

Она подчеркнула, что за время своего существования движение «Отцы Подмосковья» объединило большое количество активных и неравнодушных участников, заслужив статус одной из крупнейших отцовских организаций в области.

Глава Комитета по социальным вопросам и здравоохранению Московской областной Думы Андрей Голубев в своем выступлении выразил благодарность организаторам форума за такую инициативу. Он выразил надежду на то, что участники смогут выработать новые идеи для улучшения поддержки семей и многодетных родителей.

Форум проходил на нескольких тематических площадках, таких как «Отцовство в России сегодня как эффективный инструмент в повышении демографии завтра» и «Папы Первых». Участниками стали члены Общественной палаты Московской области, руководители Советов отцов в школах, представители различных религиозных конфессий и специалисты в данной области. Во время экспертных сессий участники делились собственным опытом взаимодействия с молодежью и работой по укреплению роли отцовства в Подмосковье.

Дети Молодежь Семья

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