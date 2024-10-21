Встречи по вопросам газового обслуживания квартир пройдут в Воскресенске до 25 октября

На встречах с участием газовиков жителям Воскресенска расскажут о техобслуживании оборудования в квартирах.

Первая встреча в округе пройдет 22 октября с 11:00 до 12:00 на Колыберевской улице, дом № 2, 25 октября мероприятие проведут с 11:00 до 12:00 по адресу: улица Ломоносова, дом № 109. Горожане смогут лично задать все вопросы специалистам и получить на них ответы.

Отметим, в Подмосковье с 1 января 2024 года газораспределительная организация «Мособлгаз» получила исключительное право на техобслуживание и ремонт внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

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