07 сентября 2024, 13:46

Встречи на тему ПДД прошли во всех образовательных учреждениях Чехова

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Единый день профилактики детского дорожно-транспортного травматизма провели в Чехове. Во всех школах и детсадах прошли мероприятия, на которых ребятам напомнили о правилах поведения на дорогах.

Так, в лицее № 4 организовали тематический флешмоб для первоклассников и профилактические занятия. Педагоги напомнили ученикам о том, почему важно соблюдать правила дорожного движения.

В мероприятии поучаствовал начальник отдела Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров. Он пожелал детям быть внимательными, здоровыми и достичь успехов в новом учебном году.

Также автоинспекторы вручили ребятам световозвращающие браслеты, чтобы обеспечить их видимость на дороге.

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Дети ПДД Чехов Дороги
07 сентября 2024, 13:18
Первенство России по городошному спорту началось в Подольске
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Состязания по городошному спорту среди юношей и девушек от 11 до 18 лет стартовали в Подольске. В Первенстве России поучаствует около 100 человек из разных регионов страны.

Спортсмены из Москвы, Подмосковья, Санкт-Петербурга, Томска и других городов России приехали на состязания в Подольск. В дисциплине «Городки классические» они будут соревноваться в категориях от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

Соревнования на личное первенство пройдут 10–12 сентября, а 12–13 сентября будут состязаться командами. С 8 по 9 сентября и с 14 по 15 спортсмены также попробуют свои силы в дисциплине «Городки европейские».

Отметим, что городской округ Подольск на протяжении десятилетий считается негласной столицей городошного спорта. Здесь воспитали множество чемпионов. В октябре 2022 года в комплексе «Труд» открылся первый в России Центр городошного спорта.

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Спортсмены Подольск
07 сентября 2024, 13:16
Медики из Истры научат юнармейцев оказывать первую помощь
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Доктора Истринской клинической больницы договорились о сотрудничестве с местным отделением «Юнармии». Ребят будут обучать оказанию первой помощи, а также расскажут о здоровом образе жизни.

Юнармейцы вступят в клуб «Будем здоровы», где врачи рассказывают о здоровом образе жизни. Планируются занятия с офтальмологом, гастроэнтерологом, гинекологом, психиатром-наркологом и другими специалистами. Также ребят научат оказывать первую помощь. Об этом договорились начальник штаба местного отделения «Юнармии» по городскому округу Истра Татьяна Калугина и главный врач Истринской больницы Анна Зайцева.

«Очень важно, чтобы принципы здорового образа жизни стали ведущими для подрастающего поколения, и наши доктора готовы помочь им в этом. Кроме того, юнармейцам важно уметь оказывать доврачебную медицинскую помощь. Вместе с нашими специалистами они отработают эти навыки», - подчеркнула Зайцева.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о том, что новые медицинские учреждения откроют в восьми округах в этом году.

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Истра Врачи Школьники Патриотизм
07 сентября 2024, 13:05
Коммунальные службы в Истре начали уборку опавшей листвы
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Коммунальщики начали убирать сухую листву в городском округе Истра. С начала сентября рабочие прогребли более 16 тысяч квадратных метров газонов.

В Истре начались осенние сезонные работы. Городские службы убирают листву для соблюдения санитарных норм. Листья мешают передвижению пешеходов и машин, создают скользкость на тротуарах и проездах. Кроме этого, листья могут забивать ливневки.

За первую неделю сентября коммунальщики убрали более 230 тысяч квадратных метров тротуаров, проездов и парковок. Причем убирают работники все вручную и с использованием спецтехники, оснащенной щетками и метелками.

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Истра Мусор
07 сентября 2024, 12:36
Принтер для печати изделий из металла разработали в институте в Подольске
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Сотрудники института «Луч» в Подольске разработали опытный образец 3D-принтера для печати форм из тугоплавких металлов. На нем можно будет изготавливать сложные металлические изделия для промышленности.

Ученые «Росатома» в Подольске разработали одну из первых установок в стране, которая позволит быстро и качественно изготавливать сложные металлические изделия. Себестоимость таких изделий будет уменьшена минимум на 20% при одновременном увеличении скорости производства в 3-4 раза.

Технология позволяет быстро создавать нестандартные изделия для предприятий из различных отраслей. Критические узлы на 90% состоят из отечественных комплектующих.

Теперь сотрудники института разработают нормативные документы, чтобы можно было запустить серийное производство.

Отметим, что работа идет в рамках федерального проекта «Разработка новых материалов и технологий для перспективных энергетических систем» комплексной программы развития атомной науки, техники и технологий.

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Подольск Промышленность Технологии Металлы

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