Встречи на тему ПДД прошли во всех образовательных учреждениях Чехова

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Так, в лицее № 4 организовали тематический флешмоб для первоклассников и профилактические занятия. Педагоги напомнили ученикам о том, почему важно соблюдать правила дорожного движения.

В мероприятии поучаствовал начальник отдела Госавтоинспекции городского округа Чехов Сергей Захаров. Он пожелал детям быть внимательными, здоровыми и достичь успехов в новом учебном году.

Также автоинспекторы вручили ребятам световозвращающие браслеты, чтобы обеспечить их видимость на дороге.

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