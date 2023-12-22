Встреча жителей с замминистра здравоохранения Подмосковья прошла в Подольске

Елена Зинатулина отметила, что Подольская областная клиническая больница участвует во многих инициативах, которые реализуются на территории Московской области. Одна из них - это пилотный проект создания отделения по обслуживанию вызовов на дом.

«Сейчас наблюдается рост сезонных заболеваний. Большую нагрузку испытывают бригады скорой помощи, врачи-терапевты, педиатры. Новое отделение будет работать семь дней в неделю и поможет в напряженный период. Также оно будет обслуживать и паллиативных пациентов», - рассказала замминистра.

Жители спросили о перспективах дневного стационара в Климовске, льготных лекарствах и транспортной доступности онкодиспансера в поселке Кузнечики. Все обращения взяли на контроль.

Прозвучал и вопрос о судьбе детского отделения в поликлинике, расположенной на бульваре 65-летия Победы.

«Подразделение переходит в ведение Подольской детской больницы. Продолжается работа по разграничению детской и взрослой служб. Отделение останется в этих же помещениях, специалисты будут те же, для пациентов ничего не поменяется», - пояснил главный врач ПОКБ Вардан Геворкян.

проект Московской области «Поликлиника. Перезагрузка» стал самым популярным по направлению «Здравоохранение» в рамках конкурса управленческих диагностик «Смарт Диалог». О важности развития здравоохранения в регионе рассказал губернатор Андрей Воробьев.

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